Bakan Mehmet Kasapoğlu’ndan öğrencilere tercih hatırlatması!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, YKS tercih sürecinde olan milli sporcuların 'Yüzde Yüz Sporcu Bursu Mutabakatı' çerçevesinde 52 vakıf üniversitesinde tam burslu okuyabileceklerini hatırlattı.diyen Kasapoğlu, "Bu şekilde ailelerin ve sporcuların, 'okul mu, yoksa spora devam mı?' konusundaki tereddütlerini de büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız" ifadesini kullandı.