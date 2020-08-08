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Formula 1'de sezonun beşinci yarışı olan 'sinde sıralama turları sonunda Mercedes pilotu Valteri Bottas pole pozisyonunun sahibi oldu.

AA
Giriş Tarihi: 8.8.2020 18:46 ABONE OL
İngiltere'de ilk sıra Valtteri Bottas'ın

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak.

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında Bottas, 1.25.154'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Bottas, bu sezon 2, kariyerinin ise 13. pole pozisyonunu kazandı.

Bottas'ın takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, 1.25.217'lik zamanlamasıyla ikinciliği, Racing Point ekibinin Alman pilotu Nico Hülkenberg ise 1.26.082 ile üçüncülüğü elde etti.

Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun beşinci yarışı, yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

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