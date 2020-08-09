Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in

Formula 1 'sinde zafer 'in

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın beşinci yarışı 'sinde ekibinin Hollandalı pilotu birinci oldu.

AA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 18:51 ABONE OL
Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in

Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun beşinci mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Verstappen, dördüncü sırada başladığı yarışı 1 saat 19 dakika 41.993 saniyede tamamlayarak bu sezon ilk, kariyerinin ise 9. galibiyetini elde etti.

Mercedes ekibinin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, liderin 11.3 saniye gerisinde ikinci, yarışa pole pozisyonunda başlayan Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas ise liderin 19.2 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Kariyerinde 155. kez podyuma çıkan Hamilton, Michael Schumacher'e ait "en fazla podyuma çıkan pilot" rekorunu egale etti.

Büyük Britanya Grand Prix'sinden sonra pilotlar klasmanı şöyle oluştu:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 107 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 77

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 73

4. Charles Leclerc (Monaco): 45

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 38

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları belli oldu! MPİ 8 Ağustos 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralar ve hızlı bilet sorgulama ekranı!
SON DAKİKA: 9 Ağustos 2020 Altın fiyatları düşüyor! Gram, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Tülin Şahin Portekizli iş adamı Pedro de Noronha ile neden resmi evlilik yapmadığını açıkladı! İlk kez GÜNAYDIN duyurmuştu!
Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi! 2020 MEB ile özel ve devlet okullar açılacak mı?
SON DAKİKA HABER: Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi!
Hemşire paylaştı, başhekim isyan etti; Koronavirüs tedavisi gören yaşlı hastayı terk ettiler
MasterChef’te kim kazandı? 8 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye 6. ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?
Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...
Yerli otomobilin marka ismi belli oldu! İlk ihracat Almanya'ya
Corona virüsü belirtileri nelerdir? Koronavirüs kaynaklı KOVİD-19 belirtileri!
ARKADAŞINA GÖNDER
Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA