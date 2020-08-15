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’den atık çağrısı

Giriş Tarihi: 15.8.2020 ABONE OL
Şahika Ercümen’den atık çağrısı
UNDP Türkiye tarafından "Sudaki yaşam savunucusu" seçilen rekortmen milli sporcu Şahika Ercümen ile beslenme uzmanı Dilara Koçak, İstanbul Boğazı'nda bir dalış gerçekleştirdi. Denizlerdeki kirliliğe ve geri dönüşümün önemine dikkat çeken Ercümen, "Yine birçok atıkla karşılaştık, bunu çevreme ve Dilara'ya da gösterebilmek istedim. Çünkü suyun altında biraz yalnız kalıyorum, tek başıma temizleyemiyor ve desteğe ihtiyaç duyabiliyorum. Pek çok kişisel atığa maruz kaldık, onları toplayıp çıkartmaya çalıştık" dedi.

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Şahika Ercümen’den atık çağrısı
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