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Arkas'ı yenen şampiyon oldu

AXA Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda Sigorta ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, rakibini 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

AA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 22:11 ABONE OL
Arkas'ı yenen Fenerbahçe HDI Sigorta şampiyon oldu

Fenerbahçe HDI Sigorta, AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında Arkas Spor'u 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Kupası'nı 4. kez müzesine götüren taraf oldu.

Salon: TVF Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu

Hakemler: Sadettin Deneri, Yasin Okumuş

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Vigrass, Hoag, Hidalgo, Metin Toy, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar)

Arkas Spor: Efe Mandıracı, Mert Matic, Jay Blankenau, Baturalp Burak Güngör, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Bravo, Mirza Lagumdzija)

Setler: 25-15, 20-25, 25-20, 25-20

Süre: 122 dakika (25,29,31,37)

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Arkas'ı yenen Fenerbahçe HDI Sigorta şampiyon oldu
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