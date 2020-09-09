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Şampiyonlar Kupası 'ı yenen 'nın oldu

'nda ile karşı karşıya geldi. Parkeden 3-2 galip ayrılan Eczacıbaşı Vitra, üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 22:17 ABONE OL
Şampiyonlar Kupası VakıfBank'ı yenen Eczacıbaşı VitrA'nın oldu

2020 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, kupanın sahibi oldu ve üst üste 3'üncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

TVF Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Eczacıbaşı VitrA, 25-14 ve 25-22'lik setlerle 2-0 öne geçti. 2-0 geriye düşen VakıfBank vites yükseltti ve 25-18 ile 27-25'lik setlerle durumu tie-break setine taşıdı. Son sette rakibine 15-12'lik skorla üstünlük sağlayan Eczacıbaşı VitrA, kupayı üst üste 3'üncü, toplamda ise 5'inci kez müzesine götürdü.

Kupanın en değerli oyuncusu Eczacıbaşı VitrA'dan kaptan Tijana Boskovic olurken, şampiyon Eczacıbaşı VitrA'ya kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken takdim etti.

VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA: 2-3

SALON: TVF Burhan Felek
HAKEMLER: Nurper Özbar, Mehmet Gül
VAKIFBANK: Cansu, Guimaraes, Zehra, Haak, Hackley, Kübra, Ayça (L), Meliha, Ognjenovic, Gözde
ECZACIBAŞI VİTRA: Elif, Thompson, Yasemin, Boskovic, Hande, Ogbogu, Simge (L), Beyza, Mirkovic, Saliha, Fatma
SETLER: 2-3 (14-25, 22-25, 25-18, 27-25, 12-15)
SÜRE: 128 dakika (22, 29, 27, 32, 18)

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Şampiyonlar Kupası VakıfBank'ı yenen Eczacıbaşı VitrA'nın oldu
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