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'dan sezonun 6. zaferi!

Formula 1'in kazaların damga vurduğu ve 8 pilotun yarış dışı kaldığı sezonun 9. yarışı Toskana 'sinde, Mercedes takımının pilotu ilk sırayı aldı.

AA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 19:51 ABONE OL
Lewis Hamilton'dan sezonun 6. zaferi!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı Toskana Grand Prix'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Sezonun 9. mücadelesi, İtalya'nın Toskana bölgesindeki Floransa kentinde bulunan 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 59 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Hamilton, bitiş çizgisini ilk sırada geçerek sezonun 6, kariyerinin 90. birinciliğine ulaştı.

Fin sürücü Valtteri Bottas, takım arkadaşı Hamilton'ın 4.8 saniye gerisinde ikinci, Red Bull-Honda'nın Taylandlı pilotu Alexander Albon ise liderin 8 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Red Bull-Honda'dan Max Verstappen, Scuderia Alpha Tauri'den Pierre Gasly, Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi, Williams'tan Nicholas Latifi, Haas'tan Kevin Magnussen, McLaren'dan Carlos Sainz, Racing Point'ten Lance Stroll kaza sonucu, Renault'tan Esteban Ocon ise teknik arıza nedeniyle yarış dışı kaldı ve Toskana Grand Prix'si 12 pilot ile tamamlandı.

Formula 1'de sezonun 10. yarışı Rusya Grand Prix'si, 27 Eylül'de yapılacak.

Toskana Grand Prix'sinin ardından oluşan pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 190 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 135

3. Max Verstappen (Hollanda): 110

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 65

5. Alexander Albon (Tayland): 63

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 325

2. Red Bull-Honda: 173

3. McLaren: 106

4. Racing Point: 92

5. Renault: 83

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Lewis Hamilton'dan sezonun 6. zaferi!
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