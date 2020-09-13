Mehmet Özdilek: Maçı kazandığımız için son derece mutluyuz

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, dış sahada eksik kadrolarına rağmen kazanmanın önemine vurgu yaptı.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdilek, iki takımın da birbirini fazla tanımadığını ve bu yüzden maçın durgun başladığını anlatarak, "Maçı kazandığımız için son derece mutluyuz. Çok eksikle buraya geldik. 25-30. dakikadan sonra ağırlığımız hissettirdik. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Özellikle ilk 30 dakikada kalecimizin müthiş iki kurtarışı var. Bu da oyunun bizim lehimize dönmesindeki en etkili olaylardan biriydi. İkinci yarının başında oyunu, kaçırdığımız gollerle bitirebilirdik. Rakip 10 dakikalık baskıyla golü buldu. Golden sonra pes etmedik, devam ettik. Golü bulduk, iptal edildi. Daha sonra fiziksel anlamda biraz daha gücümüzü hissettirdik. Daha çok isteyen takım olarak golü bulduk. Oyunun gidişatı ve rakibin duruşu ikinci golü bulacağımızı hissettirdi. Oltan'ın iki yan topa vurduğu kafa vuruşlarıyla hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

İkinci yarının başında Rashad Muhammed'in sakatlanıp yerine giren Oltan Karakullukçu'nun iki gol atmasının hatırlatılması üzerine Özdilek, "Futbolda bunlar var. Rashad oynadığı sürede iyi işler yaptı. Golü de bulabilirdi ama sakatlandı. Hiçbir oyuncumuzun sakatlanmasını istemem. Zaten 8 sakat ve hasta oyuncumuz var. Oltan da bizimle 1 haftadır çalışıyor, öncesinde o da hastaydı. Girdikten sonra iştahıyla, coşkusuyla ve araştırmasıyla iki gol buldu. Futbolda, 'Başlayan 11 değil, bitiren 11 maçı kazanır.' sözü vardır. Bu yüzden bütün oyuncularımızın hazır olması gerekir." ifadelerini kullandı.

FUAT ÇAPA: GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYORDUK

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 2-1 kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Çapa, rakipleri karşısına kendi eksik olan bölgelerini bilerek çıktıklarını belirterek, "Ligin ilk karşılaşması bizim için önemliydi. Galibiyetle başlamak istiyorduk.Karşılaşmaya gayet iyi başladık. İlk 10-15 dakikadan sonra biraz daha uzun top oynamaya başladık ve bu bizim istediğimiz değildi. Orta sahada kontrolü almak istedik ama maalesef bunu zaman zaman gerçekleştirebildik. Buna rağmen 65 dakikalık kısımda 3-4 net pozisyon bulduk, onların da bir topu direkten döndü. Golü bulduktan sonra 2-0'ı buluruz dedik, buna yönelik hamleler de yaptık. Maalesef rakibin yapmış olduğu hamleler daha verimli çıktı. Oltan'ın ceza sahası içinde yan toplarda etkili olduğunu söyledik ama saha içinde uygulayamadık. Sonuç olarak gerçekten üzücü. Yeni gelen arkadaşlarımızı da bugün görme fırsatımız oldu. Onların neler katacağını net bir şekilde gördük." diye konuştu.

Rakibin alışık olduğu ilk 11'le sahaya çıktığını ve bunun avantajını yaşadığını anlatan Çapa, "Bizim de eksik bölgelerimiz net bir şekilde ortaya çıktı. Günümüz futbolunda orta sahada hakim olamazsanız kazanmanız çok zor. Defansınıza çok yük biniyor. Biz de bunu yaşadık. Orta saha oynamayan oyuncularla oynadık. Yönetimimiz zaten gerekli çalışmaları yapıyor, bu bir sitem değil. Türk-yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili çok fazla tartışma vardı. Her kulüp Türk futbolcu arıyor. Gerçekten alternatif olacak Türk futbolcusu bulmak çok zor. Gelecek yıllarda da gözden geçirmek lazım. Türk futbolcularının gelişmesini istiyorsak ona göre çalışma yapmamız lazım. Kısıtlamayla bu işin olmadığını diğer ülkeler gösterdi." ifadelerini kullandı.

Taraftarın beklentisinin farkında olduklarını aktaran Çapa, "Haftaya bay geçeceğiz. Yeni geleceklerle birlikte daha iyi bir görüntümüz olacak. Kimse endişe etmesin net ve açık söylüyorum biz bu sezon herkesin beklentisinin üzerinde bir yerde ligi bitireceğiz. Doğru oynayarak bitireceğiz. Bugünkü oyun bizim oyunumuz değil. Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nün oynadığı oyun da bizim istediğimiz oyun değil. Bozmayı düşünerek maç kazanamazsınız. Geçtiğimiz yılların alışkanlığı var. Uzun yıllar sonra oyunu böyle oynamaya çalışan bir futbolcu grubu var. Kimse endişe etmesin." değerlendirmesinde bulundu.

BB Erzurumspor Oltan Karakullukçu'nun golleriyle kazandı! Ankaragücü 1-2 BB Erzurumspor (MAÇ SONUCU)