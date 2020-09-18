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Eczacıbaşı'yı ile geçti! - Fenerbahçe Opet: 2-3

Voleybol Sultnlar Ligi'nde üçüncü hafta dev bir maça sahne oldu. ile karşılaştı. Mücadelede kazanan taraf 'lik setlerle sarı-lacivertliler oldu.

Giriş Tarihi: 18.9.2020 18:45 Son Güncelleme: 18.9.2020 18:45 ABONE OL
Fenerbahçe Eczacıbaşı'yı 3-2 ile geçti! Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet: 2-3

Misli.com Sultanlar Ligi üçüncü hafta maçında Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi. Derbide gülen taraf 25-19, 27-25, 20-25, 22-25 ve 14-16'lık setler sonucunda Fenerbahçe Opet oldu.

Karşılıklı sayılarla başlayan birinci sette ev sahibi ekip teknik molaya 12-9 önde girdi. Kaptan Boskovic'in 5 sayı aldığı set 25-19 Eczacıbaşı VitrA lehine sonuçlandı. İkinci sete Fenerbahçe Opet hızlı başladı ve teknik molaya 12-10 önde girdi. Konuk ekip farkı açmaya çalışmasına rağmen geri dönüş yapan turuncu beyazlılar, Beyza ve Hande ikilisinin bloklarıyla avantaj elde ederken, genç pasör Elif'in sayısı seti 27-25 sonlandırdı. Üçüncü sete de hızlı giriş yapan konuk ekip seti 25-20 alırken, dördüncü seti de kazanarak maçı tie-break setine taşıdı. Çekişmeli geçen son sette saha değişimine avantajlı giren taraf turuncu beyazlılar oldu. Fakat, konuk ekip seti 16-14 sonlandırdı.

Maçın en skorer ismi 27 sayıyla kaptan Boskovic oldu.

Öte yandan karşılaşma öncesi Eczacıbaşı VitrA'lı oyuncuların aileleri aracılığıyla hazırlanan bir anons videosu salonda gösterildi. Corona virüsü pandemisi dolayısıyla seyircilerin yer almadığı maçta gösterilen video, turuncu beyazlılara duygulu anlar yaşattı.

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Fenerbahçe Eczacıbaşı'yı 3-2 ile geçti! Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet: 2-3
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