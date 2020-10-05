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Son dakika: Formula 1 ayağı seyircisiz koşulacak!

Formula 1'in uzun yıllar sonunda yeniden 'da koşulacak olması yarışseverleri heyecanlandırmıştı. Daha önceden seyircili yapılacağı açıklanan organizasyonun biletleri kısa sürede tükenmişti. İstanbul Valililiği'nden gelen son dakika haberi ise yarış tutkunlarını üzecek cinsten. Yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım 2020'de İstanbul'da yapılacak yarış seyircisiz olacak.

Giriş Tarihi: 5.10.2020 13:48 Son Güncelleme: 5.10.2020 14:11 ABONE OL
Son dakika: Formula 1 İstanbul ayağı seyircisiz koşulacak!

Formula 1'in uzun yıllar sonunda yeniden İstanbul'da koşulacak olması yarışseverleri heyecanlandırmıştı. Daha önceden seyircili yapılacağı açıklanan organizasyonun biletleri kısa sürede tükenmişti. İstanbul Valililiği'nden gelen son dakika haberi ise yarış tutkunlarını üzecek cinsten. Yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım 2020'de İstanbul'da yapılacak yarış seyircisiz olacak. İstanbul Valiliği kararı resmen duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle;
İstanbul İl Pandemi Kurulunun "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020" yarışının seyircisiz yapılması" yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir.

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Son dakika: Formula 1 İstanbul ayağı seyircisiz koşulacak!
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