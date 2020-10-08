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Milliler namağlup finale yükseldi! 3-1

Altı 'nda ile karşı karşıya geldi. Yarı finalde ev sahibi Karadağ'ı yenen ay-yıldızlılar, yarı finalde ise Sırbistan'ı devirdi ve adını finale yazdırdı.

AA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 20:31 ABONE OL
Milliler namağlup finale yükseldi! Türkiye 3-1 Sırbistan

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı.

SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakada milli takım, 18-25, 25-21, 26-24 ve 25-20'lik setlerle rakibini 3-1 mağlup etti.

1. Grup'taki tüm maçlarını kazanarak yarı finale çıkan milliler, Sırbistan'ı da eleyerek namağlup finale çıktı.

Türkiye, yarın TSİ 20.00'de Rusya ile İtalya arasındaki yarı final maçının kazananı ile şampiyonluk maçına çıkacak. Sırbistan ise aynı karşılaşmanın kaybedeni ile üçüncülük maçı oynayacak.

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Milliler namağlup finale yükseldi! Türkiye 3-1 Sırbistan
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