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Gözler yine 'de! Büyük ödül için...

galibi at , yeni unvanın peşinde.... Geçilmez at gözünü Triple Crown () başarısına çevirdi. Gazi Koşusu galibi Call To Victory adlı 'in sahibi olduğu İngiliz safkanı cumartesi günü yapılacak 'nu da kazanırsa özel bir ödülün sahibi olup, adını unutulmazlar arasına daha farklı bir konumda kazıyacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 11:46 Son Güncelleme: 18.10.2020 11:57 ABONE OL
Gözler yine Call To Victory'de! Büyük ödül için...

At yarışçılığını Ankara Koşusu heyecanı sardı. Bu koşunun, bu seneki en önemli özelliği ise yıllar sonra 3 yaşında bir İngiliz safkanının yeni bir tarih yazma ihtimalinin yüksek oluşu. Gazi Koşusu galibi Call To Victory adlı Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu İngiliz safkanı cumartesi günü yapılacak Ankara Koşusu'nu da kazanırsa özel bir ödülün sahibi olup, adını unutulmazlar arasına daha farklı bir konumda kazıyacak.

BÜYÜK HEYECAN CUMARTESİ

Erkek Tay Deneme ve Gazi Koşusu galibi Call To Victory'nin de kaydolduğu 70. Ankara Koşusu, yıllar sonra yeni bir Triple Crown başarısına sahne olabilir.

75. Yıl Ankara Hipodromu çim pistinde cumartesi günü koşulacak 2800 metre mesafeli Ankara Koşusu'nda kayıtlar tamamlandı. Koşuda birincilik ikramiyesi 400 bin lira olarak belirlenirken, toplam dağıtılacak ödül tutarı ise 1 milyon TL'yi aşacak.

6 tayın yer aldığı kayıt listesi şöyle: Call To Victory, Handsome Hero, Kingsman, Lord Of Game, Powerman, Uğurbey.
G1 Ankara Koşusu için jokey deklareleri 22 Ekim Perşembe günü yapılacak.



TRIPLE CROWN VE CALL TO VICTORY TARİH YAZABİLİR

3 yaşındaki bir İngiliz tayının farklı mesafelerdeki 3 klasik koşuyu (Erkek / Dişi Tay Deneme, Gazi Koşusu ve Ankara Koşusu) kazanması halinde tamamlanan Triple Crown (Üçlü Taç), at sahibi için önemli bir ödül ve büyük bir prestij kaynağıdır. Türk yarışçılığında bugüne dek 8 safkanın ulaştığı, ancak 2001'den beri görülmeyen bu tarihi başarı, 24 Ekim Cumartesi günü Call To Victory ile yeniden gerçekleşebilir.

Bu yıl Erkek Tay Deneme ve Gazi Koşusu'nda zafere adını yazdıran şampiyon safkan, Triple Crown'un son ayağı olan Ankara Koşusu'ndan da galibiyetle ayrılırsa sahibine 1.750.000 TL'lik ekstra bir ödül kazandırmış olacak.

İŞTE ESKİ ŞAMPİYONLAR

Yarışçılık tarihimizde bu başarıyı elde eden 8 safkan şöyle sıralanıyor: 1970 Sadettin, 1971 Minimo, 1973 Karayel, 1983 Seren 1, 1985 Uğurtay, 1986 Hafız, 1996 Bold Pilot, 2001 Grand Ekinoks.

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Gözler yine Call To Victory'de! Büyük ödül için...
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