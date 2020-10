Haber hattı

GEÇEN hafta test sonucunun pozitif olduğunun öğrenilmesine rağmen Cholet karşısında ilk beş başlayan Asvel'in ABD'li oyuncusu Norris Cole'ün oynatılmasına tepki gösteren Erman Kunter'in testi de pozitif çıktı. Cholet'yi çalıştıran Kunter'in kızı Roksan Kunter Özkan twitter hesabından, "Babamın Fransa'da bu sabah yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı! Çok şükür şu an semptom göstermiyor, sağlığı yerinde" mesajı ile olayı açıkladı. Erman Kunter, maçtan sonra Norris Cole olayına tepki gösterip, "demişti.DÜNYA Yarı Maraton Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yasemin Can, Türkiye rekoru kırdı. Polonya'da düzenlenen şampiyonada kadınlar finalinde mücadele eden Can, 1.06.20'lik derecesiyle yarışı 7'nci sırada tamamladı ve Elvan Abeylegesse'ye ait 1.07.07'lik 2010 yılındaki Türkiye rekorunu ele geçirdi.HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, konuk ettiği Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 75-57 yendi. Sarı-kırmızılı ekipteile skoru sürükleyen isimlerdi. İlk periyotta rakibinden sadece 6 sayı yiyen Galatasaray, devreyi de 39-23 önde tamamladı ve 4. maçında 3. galibiyetini aldı.Çankaya ÜniversitesiBeşiktaş HDİ: 98-94, BB Adana-Bellona Kayseri: 83-70, Nesibe Aydın-OGM Ormanspor: 75-58.MİSLİ.COMSultanlar Ligi'deki derbide F.Bahçe Opet, G.Saray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. Setleri 26-24, 25-16, 25-21 alanDiğer sonuçlar: PTT-Karayolları: 3-1, Beylikdüzü Voleybol- Kuzeyboru: 0-3, Sistem9 Yeşilyurt-İlbank: 3-1, Eczacıbaşı- THY: 3-0, Nilüfer Bld- Aydın BŞB: 3-1, Sarıyer-Çan Gençlik: 3-1.EVERTON ile Liverpool'u karşı karşıya getiren Merseyside derbisinden beraberlik çıktı: 2-2. Mane ile 3'te öne geçen konuk takıma yanıtı 19'da M.Keane verdi. 72'de Mohammed Salah yeniden Kırmızılar'ı öne geçirirken, ev sahibi Everton 81'de Calvert-Lewin ile dengeyi buldu. 90+2'de ise Mane'nin golüne VAR'dan ofsayt kararı çıktı. Golün iptal edilmesinin ardından Jurgen Klopp ise karara büyük tepki gösterdi. Everton 5 maçta 13 puana ulaşırken son şampiyon Liverpool ise 10 puanda kaldı.