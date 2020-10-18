Haber hattı

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Giriş Tarihi: 18.10.2020 ABONE OL
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Erman Kunter'in test sonucu pozitif
GEÇEN hafta test sonucunun pozitif olduğunun öğrenilmesine rağmen Cholet karşısında ilk beş başlayan Asvel'in ABD'li oyuncusu Norris Cole'ün oynatılmasına tepki gösteren Erman Kunter'in testi de pozitif çıktı. Cholet'yi çalıştıran Kunter'in kızı Roksan Kunter Özkan twitter hesabından, "Babamın Fransa'da bu sabah yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı! Çok şükür şu an semptom göstermiyor, sağlığı yerinde" mesajı ile olayı açıkladı. Erman Kunter, maçtan sonra Norris Cole olayına tepki gösterip, "Bu çoğu kişinin sağlığını tehlikeye atan bir durum. Umarız bir bulaşma olmamıştır" demişti.

Yasemin Can'dan TÜRKIYE rekoru
DÜNYA Yarı Maraton Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yasemin Can, Türkiye rekoru kırdı. Polonya'da düzenlenen şampiyonada kadınlar finalinde mücadele eden Can, 1.06.20'lik derecesiyle yarışı 7'nci sırada tamamladı ve Elvan Abeylegesse'ye ait 1.07.07'lik 2010 yılındaki Türkiye rekorunu ele geçirdi.

Galatasaray'dan rahat galibiyet
HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, konuk ettiği Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 75-57 yendi. Sarı-kırmızılı ekipte Steinberga 23, Williams da 18 sayı ile skoru sürükleyen isimlerdi. İlk periyotta rakibinden sadece 6 sayı yiyen Galatasaray, devreyi de 39-23 önde tamamladı ve 4. maçında 3. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar: Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş HDİ: 98-94, BB Adana-Bellona Kayseri: 83-70, Nesibe Aydın-OGM Ormanspor: 75-58.

Fenerbahçe filede Aslan'a set vermedi
MİSLİ.COM
Sultanlar Ligi'deki derbide F.Bahçe Opet, G.Saray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. Setleri 26-24, 25-16, 25-21 alan Kanarya, 8. galibiyetine imza attı. Diğer sonuçlar: PTT-Karayolları: 3-1, Beylikdüzü Voleybol- Kuzeyboru: 0-3, Sistem9 Yeşilyurt-İlbank: 3-1, Eczacıbaşı- THY: 3-0, Nilüfer Bld- Aydın BŞB: 3-1, Sarıyer-Çan Gençlik: 3-1.

Merseyside derbisi nefesleri kesti: 2-2
EVERTON ile Liverpool'u karşı karşıya getiren Merseyside derbisinden beraberlik çıktı: 2-2. Mane ile 3'te öne geçen konuk takıma yanıtı 19'da M.Keane verdi. 72'de Mohammed Salah yeniden Kırmızılar'ı öne geçirirken, ev sahibi Everton 81'de Calvert-Lewin ile dengeyi buldu. 90+2'de ise Mane'nin golüne VAR'dan ofsayt kararı çıktı. Golün iptal edilmesinin ardından Jurgen Klopp ise karara büyük tepki gösterdi. Everton 5 maçta 13 puana ulaşırken son şampiyon Liverpool ise 10 puanda kaldı.

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