VakıfBank ligde tutulmuyor

MISLI.COM Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, erteleme maçında Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup ederek, sekizdesekiz yaptı. İsabella Haak'ın 21/12 %57 hücum ve 1 de blok olmak üzere 13 sayı ürettiği ilk seti 25-20 alan sarısiyahlılar,ikinci sette de 25-15 üstünlüksağladı. Üçüncü sette rakibine 23-25 boyun eğen VakıfBank, 4. sette daha etkili bir oyun ortaya koydu ve 25-18'lik set sonucuyla maçtan 3-1 galip ayrıldı. İsabella Haak 25 sayı, Kübra Akman da 15 sayı ile maçı bitirdi. AxaSigorta Efeler Ligi: Halkbank-İstanbul BBSK: 3-0, İnegöl-Spor Toto: 3-2, Afyon Bld-Arhavi: 3-0, Arkas-Plevne: 3-1.