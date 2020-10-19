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ligde tutulmuyor

Giriş Tarihi: 19.10.2020 ABONE OL
VakıfBank ligde tutulmuyor
MISLI.COM Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, erteleme maçında Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup ederek, sekizde sekiz yaptı. İsabella Haak'ın 21/12 %57 hücum ve 1 de blok olmak üzere 13 sayı ürettiği ilk seti 25-20 alan sarısiyahlılar, ikinci sette de 25-15 üstünlük sağladı. Üçüncü sette rakibine 23-25 boyun eğen VakıfBank, 4. sette daha etkili bir oyun ortaya koydu ve 25-18'lik set sonucuyla maçtan 3-1 galip ayrıldı. İsabella Haak 25 sayı, Kübra Akman da 15 sayı ile maçı bitirdi. Axa Sigorta Efeler Ligi: Halkbank-İstanbul BBSK: 3-0, İnegöl-Spor Toto: 3-2, Afyon Bld-Arhavi: 3-0, Arkas-Plevne: 3-1.

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VakıfBank ligde tutulmuyor
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