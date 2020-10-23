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Büyük ödülü alacak mı? ne yapacak?

şampiyonu olan ve son 11 yarıştır geçilmeyen , cumartesi günü yeni bir unvan olan "" için piste çıkacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:52 Son Güncelleme: 23.10.2020 11:54 ABONE OL
Büyük ödülü alacak mı? Call To Victory ne yapacak?

AT yarışlarında gözler Call To Victory'e çevrildi. Cumartesi günü 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleştirilecek olan Ankara Koşusu'nda, şampiyon safkan yine birinci olursa "Üçlü Taç" yapan atlar arasına adını yazdıracak.

Saat 17.00'de startı verilecek koşuya toplam altı 3 yaşlı İngiliz safkanı katılacak. Jokeyi Ahmet Çelik ile piste çıkacak olan Call To Victory, Erkek Tay Deneme, Gazi Koşusu zaferleri sonrası Ankara Koşusu'nu da kazanırsa, Triple Crown yaparak "Üçlü Taç" unvanını elde eden 9. safkan olarak tarihe geçecek.

400 bin liralık birincilik ikramiyesi olan Ankara Koşusu'nu Call To Victory kazanırsa, 1 milyon 750 bin liralık ekstra ödülün de sahibi olacak.
Koşuyu TJK TV ve TAY TV naklen yayınlayacak.

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Büyük ödülü alacak mı? Call To Victory ne yapacak?
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