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Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
Türkiye markasına yeni değer: Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı
Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda start alacak. İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen mücadele 4 gün sürecek ve ilki İstanbul Boğazı'nda olmak üzere toplam 3 etapta 5 yarış gerçekleştirilecek. Organizasyonda Türk takımlarının yanı sıra, Rusya, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Yunanistan gibi komşu ülkelerden davet edilen ekipler de yarışacak. İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Bu yarış ile ülke sporumuz için yepyeni bir adım atıyor ve Türkiye markamızın tanıtımına büyük katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Türkiye markasına yeni değer: Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı
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