G.Saray 5 yıl sonra kazandı

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, 2 saat 40 dakika süren mücadele sonunda lider Eczacıbaşı Vitra'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmayıkazanan sarıkırmızı takım, rakibini 5 yıl sonra yenme başarısını gösterdi. Maçın en skoreri 38 sayı ile Eczacıbaşı'ndanolurken, sarı-kırmızılı takımda34 sayı ile oynadı. Karşılaşmayı izleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takıma galibiyet konuşması yaparken, sporcular da alkışlarla karşılık verdi.