Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Polonyalı tenisçi Iga Swiatek karantinaya girdi

Polonyalı tenisçi karantinaya girdi

Polonyalı kadın tenisçi , görüştüğü son kişi olan 'nın corona virüsüne yakalanmasından dolayı karantinaya girdiğini açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 12:56 ABONE OL
Polonyalı tenisçi Iga Swiatek karantinaya girdi

Son Fransa Açık şampiyonu Polonyalı kadın tenisçi Iga Swiatek, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya girdiğini duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki tenisçi, görüştüğü son kişi Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kendini karantinaya aldığını duyurdu.

Sağlık durumuna ilişkin bilgi de veren Swiatek, "Ben ve takımımda corona virüsü belirtisi yok. Testlere düzenli olarak giriyoruz. Şu anki sağlık prosedürleri nedeniyle karantinada kalmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaşan genç yetenek, dünya sıralamasında 17. sırada bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERLER: Sivas’ta akıllara durgunluk veren olay! Mezarlığa dua etmeye gittiler, insan bedenine ait kemiklerle karşılaştılar
23 Ekim Korona tablosu son dakika haberi: Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı korona virüsü son durum tablosu
SON DAKİKA! 'Koronavirüs aşısı'nda flaş gelişme! İnsanlar üzerinde denenen ilk Covid-19 aşısı sonuca yaklaştı!
Son Dakika Haberleri - 15 yaşında öğrenciyle cinsel birliktelik yaşamıştı... Sapık hostes hakkında dikkat çeken karar!
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak, yağış var mı? 24 Ekim bugün hava nasıl olacak?
KPSS'de 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu, atanan bölümler neler? KPSS 60 puanla memur alımı yapan yerler 2020!
SON DAKİKA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika: Gecikme zammının yüzde 90'ı silinecek! Borç yapılandırmada tarihler belli oldu
Lalin isminin anlamı nedir, neyi ifade ediyor? Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın çocuklarına verdiği Lalin ismi ne demektir?
Tüm dünyayı şoke eden gelişme! Corona virüs aşı denemelerinde son dakika haberi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Polonyalı tenisçi Iga Swiatek karantinaya girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA