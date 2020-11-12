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'da 9 corona virüsü vakası

1. takımlarından 'da 5 futbolcu, 1 antrenör ve 3 de kulüp çalışanının corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 12.11.2020 11:59 ABONE OL
Boluspor'da 9 corona virüsü vakası

Futbol camiasında görülen corona virüsü vakaları artarak devam ediyor.

Son olarak TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da 5 futbolcuda Covid-19'a rastlandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"11.11.2020 tarihinde yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 5 futbolcumuz, 1 antrenörümüz ve 3 kulüp çalışanımızın testi pozitif çıkmıştır. Testler sonucunda 8 futbolcumuz, 1 antrenörümüz, 1 sağlık çalışanımız ve 4 kulüp personelimiz izolasyonda olup, tedavileri devam etmektedir."

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Boluspor'da 9 corona virüsü vakası
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