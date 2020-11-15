Yağmur adam!

Dokuz sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park pistinde koşulan Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turları büyük bir heyecana sahne oldu.

Racing Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll, 1:47.765'lik derecesiyle kariyerinin ilk pole pozisyonunu almayı başardı. İkinci sırada Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen 1:48.055'lik derecesiyle yer alırken, Racing Point'in bir diğer pilotu Meksikalı Sergio Perez ise 1:49.321'lik derecesiyle 3'üncü oldu. Lance Stroll ayrıca 1997'de Jacques Villeneuve'den sonra pole pozisyonu kazanan ilk Kanadalı pilot unvanını elde etti.

İstanbul'da şampiyonluğunu ilan etmesi beklenen Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise 4.6 saniye farkla 6. oldu. Türkiye Grand Prix'sinin startı bugün 13.10'da verilecek.



İSTANBUL'DA İLK 10

1 - Lance Stroll (Racing Point)

2 - Max Verstappen (Red Bull)

3 - Sergio Perez (Racing Point)

4 - Alex Albon (Red Bull)

5 - Daniel Ricciardo (Renault)

6 - Lewis Hamilton (Mercedes)

7 - Esteban Ocon (Renault)

8 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

9 - Valtteri Bottas (Mercedes)

10 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)



CEZA YOK, YOLA DEVAM!

Sarı bayrak ihlali yaptığı gerekçesiyle yarıştan sonra inceleme başlatılan Lance Stroll'e ceza verilmesine gerek görülmedi ve Kanadalı pilot "pole" pozisyonunu korudu. McLaren takımının pilotları Norris ile Sainz ise geriden başlama cezası aldı.



STROLL: BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR AN!

Lance Stroll, sıralama turlarının ardından yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Kalbimle mücade ettim. Son turumda arabamın kontrolünü elime aldığımı hissettim ve pole pozisyonunu aldım. Muhteşem hissediyorum. Benim için çok özel bir an" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Türkiye Grand Prix'sine kadar koşulan 13 yarışta da pole pozisyonunu kazanan Mercedes, bu serisini İstanbul'da devam ettiremedi. İstanbul'daki yarışa kadar Mercedes adına Hamilton 9, Fin pilot Valtteri Bottas ise 4 kez pole pozisyonu kazanmıştı.



YAŞASIN İSTANBUL

Stroll, aracından indikten sonra "Yaşasın İstanbul. İstanbul'u seviyorum" diye bağırdı.







YAĞIŞ YÜZÜNDEN 2 KEZ KIRMIZI BAYRAK ÇIKARILDI

Intercity İstanbul Park'ta yoğun yağmur yağışıyla başlayan ilk sıralama turunda pilotlar büyük zorluk çekti. FIA Yarış Kontrol ilk sıralama turunun bitimine 6 dakika 56 saniye kala hava şartları nedeniyle kırmızı bayrak kararı verirken, yağmurun durması ve temizlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından sıralama turu kaldığı yerden devam etti. Sonrasında Haas pilotu Romain Grosjean'in 1'inci virajda kontrolü kaybedip çakıl havuzuna takılması sonucunda FIA Yarış Kontrol, ilk sıralama turunun bitimine 3 dakika 30 saniye kala bir kez daha kırmızı bayrak kararı verdi. Grosjean'in aracının çakıl havuzundan çıkartılmasının ardından ilk sıralama turu kaldığı yerden devam etti.





TAKIMLAR

1. Mercedes 479

2. RB Racing 226

3. Renault F1 Team 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. Alpha Tauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas F1 Team 3

10. Williams -



PİLOTLAR SIRALAMASI

1. Lewis Hamilton 282

2. Valtteri Bottas 197

3. Max Verstappen 162

4. Daniel Ricardo 95

5. Charles Leclerc 85

6. Sergio Perez 82

7. Lando Norris 69

8. Carlos Sainz Jr. 65

9. Alexander Albion 64

10. Pirre Gasly 63



147

İstanbul'da gerçekleştirilen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si yarışları dolayısıyla 147 sağlık personeli görev yapacak. Buna göre 1 ambulans helikopter, 1 mobil komuta aracı, 3 UMKE aracı, 1 UMKE ambulansı, 1 UMKE motorize ekibi, 28 tane 112 ambulansı ile 126'sı 112, 21'i UMKE olmak üzere toplam 147 sağlık personeli İstanbul Park'ta hazır olacak.



KUPAYI MUSTAFA ŞENTOP VERECEK

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Formula 1 pilotuna, birincilik kupasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop verecek. Şentop, "Ödül törenine katılmayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok arzu ediyordu ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu.



TUZLA BELEDİYESİ DÜNYA GÜNDEMİNDE

Sıralama turlarına Tuzla Belediyesi'nin süpürme aracı damga vurdu. Yağmur nedeniyle verilen arada piste giren araç için F1 resmi hesabı, "Geçici Pole için son adaylardan biri belirdi" mesajını atarken Mercedes'in, "Hepimiz gülüyoruz ama orada 1. virajı geçebilen tek kişi o" mesajı da büyük ilgi gördü.