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mağlup etti

'da düzenlenen Finalleri'nde 5 numaralı seribaşı Zverev ile 8 numaralı seribaşı Schwartzman karşılaştı. mağlup etti.

AA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 20:08 ABONE OL
Alexander Zverev Diego Schwartzman'ı 2-1 mağlup etti

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Alman Alexander Zverev, Arjantinli Diego Schwartzman'ı 2-1 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, dördüncü gün maçlarıyla devam etti.

Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı dördüncü günün açılış maçında, 5 numaralı seribaşı Zverev ile 8 numaralı seribaşı Schwartzman karşılaştı.

Zverev, 2 saat 12 dakika süren mücadelede rakibini 6-3, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti. Alman tenisçi, 2018'de şampiyonluk yaşadığı sezon sonu turnuvasında çıktığı ikinci maçta ilk galibiyetini aldı. Schwartzman ise ikinci karşılaşmasını da kaybetti.

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Alexander Zverev Diego Schwartzman'ı 2-1 mağlup etti
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