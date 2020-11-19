Türk sporunun efsane isimlerinden Reşit Karabacak hayatını kaybetti! Reşit Karabacak kimdir, nereli?

Minderde kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluklar yaşatan Reşit Karabacak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Balkan birinciliği, Akdeniz ve Avrupa şampiyonluğu gibi önemli başarılara sahip olan Karabacak, dünya şampiyonalarında elde ettiği başarılarla da Türkiye'nin gururu oldu. Karabacak, corona virüs nedeniyle 66 yaşında hayata gözlerini yumdu.

REŞİT KARABACAK KİMDİR?

1954 yılında Erzurum' da dünyaya geldi. 1973 yılında İzmir Tekel Spor Kulübünde güreşe başladı. Bursa Tofaş SAS güreş Kulübünde güreş yapmaya devam etti. Karabacak, sporu bıraktıktan sonra Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yaptı.

REŞİT KARABACAK'IN BAŞARILARI

1973 yılı Tameşvar YUGOSLAVYA da Büyükler Serbest stil 68 Kg da Balkan 5.

1974 yılı Ankara TÜRKİYE de Serbest stil 74 Kg da Balkan 1.

1983 yılı Casabianca FAS da Serbest stil 74 Kg da Akdeniz Oyunları 1.

1987 yılı Lazkiye SURİYE de Serbest stil 90 Kg da Akdeniz Oyunları 1.

1975 yılı Madrit İSPANYA da Serbest stil 68 Kg da Avrupa 4.

1976 yılı Leningrad S.S.C.B. de Serbest stil 74 Kg da Avrupa 6.

1977 yılı Bursa TÜRKİYE de Serbest stil 74 Kg da Avrupa 2.

1978 yılı Sofya BULGARİSTAN da Serbest stil 74 Kg da Avrupa 3.

1979 yılı Bükreş ROMANYA da Serbest stil 82 Kg da Avrupa 4.

1983 yılı Budapeşte MACARİSTAN da 82 Kg da Avrupa 1.

1983 yılı Kiew S.S.C.B. de Serbest stil 82 Kg da Dünya 5.

1985 yılı Leipzig D.ALMANYA da Serbest stil 90 Kg da Avrupa 3.

1987 yılı Veliko Tırnova BULGARİSTAN da Serbest stil 90 Kg da Avrupa 3.

1997 yılı Lozan İSVİÇRE de Serbest stil 74 Kg da Dünya 4.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, minderde kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk güreş camiasının unutulmaz isimlerinden Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü güreşçimiz Reşit Karabacak'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türk Güreşine verdiği hizmetleri her zaman hatırlanacak olan merhum Reşit Karabacak'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve güreş camiamıza başsağlığı diliyorum."