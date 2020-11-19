Türk sporunun efsane isimlerinden Reşit Karabacak hayatını kaybetti! Reşit Karabacak kimdir, nereli?

Minderde kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluklar yaşatan Reşit Karabacak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Balkan birinciliği, Akdeniz ve Avrupa şampiyonluğu gibi önemli başarılara sahip olan Karabacak, dünya şampiyonalarında elde ettiği başarılarla da Türkiye'nin gururu oldu. Karabacak, corona virüs nedeniyle 66 yaşında hayata gözlerini yumdu.
REŞİT KARABACAK KİMDİR?
1954 yılında Erzurum' da dünyaya geldi. 1973 yılında İzmir Tekel Spor Kulübünde güreşe başladı. Bursa Tofaş SAS güreş Kulübünde güreş yapmaya devam etti. Karabacak, sporu bıraktıktan sonra Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yaptı.
REŞİT KARABACAK'IN BAŞARILARI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, minderde kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk güreş camiasının unutulmaz isimlerinden Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü güreşçimiz Reşit Karabacak'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türk Güreşine verdiği hizmetleri her zaman hatırlanacak olan merhum Reşit Karabacak'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve güreş camiamıza başsağlığı diliyorum."