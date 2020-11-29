Tyson ringlere geri döndü! Mike Tyson - Roy Jones arasındaki boks maçı berabere bitti

Amerikalı boksörler Mike Tyson ile Roy Jones 15 yıl sonra ringlere geri döndü. 54 yaşındaki Mike Tyson ile 51 yaşındaki Roy Jones'un mücadelesi berabere sona erdi. Tyson - Jones mücadelesi toplamda 8 raund sürdü. İki oyuncunun da kondisyonunun kötü olduğı gözlenen maçta, taraflar birbirine sık sık sarılarak nefeslendi.

Mike Tyson kariyeri boyunca çıktığı 58 maçta 50 galibiyet alırken bunların 44'ü nakavt ile oldu. Roy Jones ise 75 maçta 66 galibiyet elde etti ve bunların 47'sinde rakibi maçı bitiremedi.