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Tyson ringlere geri döndü! - arasındaki boks maçı berabere bitti

ile 15 yıl sonra ringlere geri döndü. 54 yaşındaki Mike Tyson ile 51 yaşındaki Roy Jones'un mücadelesi berabere sona erdi.

Giriş Tarihi: 29.11.2020 09:14 Son Güncelleme: 29.11.2020 09:14 ABONE OL
Tyson ringlere geri döndü! Mike Tyson - Roy Jones arasındaki boks maçı berabere bitti

Amerikalı boksörler Mike Tyson ile Roy Jones 15 yıl sonra ringlere geri döndü. 54 yaşındaki Mike Tyson ile 51 yaşındaki Roy Jones'un mücadelesi berabere sona erdi. Tyson - Jones mücadelesi toplamda 8 raund sürdü. İki oyuncunun da kondisyonunun kötü olduğı gözlenen maçta, taraflar birbirine sık sık sarılarak nefeslendi.

Mike Tyson kariyeri boyunca çıktığı 58 maçta 50 galibiyet alırken bunların 44'ü nakavt ile oldu. Roy Jones ise 75 maçta 66 galibiyet elde etti ve bunların 47'sinde rakibi maçı bitiremedi.

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Tyson ringlere geri döndü! Mike Tyson - Roy Jones arasındaki boks maçı berabere bitti
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