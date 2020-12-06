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7. kez dünya şampiyonu!

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan ’nda, sporcusu , Monza Rallisi sonrasında kariyerinin yedinci dünya şampiyonluğunu ilan etti.

İHA
Giriş Tarihi: 6.12.2020 18:06 ABONE OL
Sebastien Ogier 7. kez dünya şampiyonu!

Dünya Ralli Şampiyonası takviminin 7. ve son yarışı Monza'da koşuldu.

1978 yıldan beri her sene düzenlenen hem ralli hem de pist pilotlarının büyük ilgi gösterdiği ralliye, şampiyonluk yarışında pilotlar sıralamasında ikinci olarak gelen Ogier, İtalya'dan zaferle ayrıldı.

Monza'ya lider olarak gelen Evans'ın hata yapmasıyla, İtalya'da kazanan Red Bull sporcusu Ogier, genel klasmanda 122 puana erişerek kariyerinin 7. Dünya şampiyonluğunu kazandı. Yaşadığı problem nedeniyle geride kalan ve Monza'da 17. sırayı alabilen Red Bull sporcusu Evans ise 114 puanla Dünya Ralli Şampiyonası'nı ikinci olarak bitirdi.

WRC Pilotlar Sıralaması
Sebastien Ogier : 122 (Puan)
Elfyn Evans: 114 (Puan)
Ott Tanak: 105 (Puan)

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Sebastien Ogier 7. kez dünya şampiyonu!
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