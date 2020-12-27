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’ye büyük ödül

Dünyanın en prestijli yüzme web sitelerinden SwimSwam tarafından verilen ’nde ‘’nün sahibi oldu

Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
Türkiye’ye büyük ödül
Dünyanın en prestijli yüzme web sitelerinden SwimSwam tarafından organize edilen 2020 Swammy Ödülleri'nde 'Ulusal Gelişim Ödülü' Türkiye'ye verildi. Haber analizde ise, "Türk sporcular, son üç yılda toplam 90 yüzme yarışının 54'ünde ulusal rekorlar kırdı. Bu, bir sonraki Olimpiyat döngüsünde dünya sahnesine çıkmaya hazır görünen bir ülke için çok hızlı bir yükseliş" denildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da, "Yüzmede tarihe geçen bir yıla tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz. Sporcularımız, elde ettikleri derecelerle başta Tokyo 2021 olmak üzere önümüzdeki uluslararası organizasyonlarda ne kadar iddialı olabileceklerini bütün dünyaya kanıtladılar" dedi.

MERVE VE BERKAY TOKYO BİLETİNİ ALDI
Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda elde ettiği dereceyle olimpiyat barajını geçti. Öğretir'in, Galatasaray Ergun Gürsoy Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonun 200 metre kurbağalama yarışında 2.09.86'lık derecesiyle Tokyo 2020 Olimpiyatları kotasını aldığı bildirildi. Geçtiğimiz günlerde kadınlar 1500 metre serbestte kısa kulvar dünya gençler rekorunu kıran Merve Tuncel de 400 metre serbestte 4.06.83'lük derecesiyle Tokyo biletini cebine koymayı başardı.

TELEFONLA GELEN SEVİNÇ
Milli yüzücüler basın toplantısı yaparken çalan telefonda Kasapoğlu'nun sesini duyunca bir hayli şaşırıp, mutlu oldular.

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