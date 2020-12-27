Türkiye’ye büyük ödül

Dünyanın en prestijli yüzme web sitelerinden SwimSwam tarafından organize edilen 2020 Swammy Ödülleri'ndeTürkiye'ye verildi. Haber analizde ise, "denildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da, "dedi.Milliyüzücü Berkay Ömer Öğretir, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda elde ettiği dereceyle olimpiyat barajını geçti. Öğretir'in, Galatasaray Ergun Gürsoy Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonun 200 metre kurbağalama yarışında 2.09.86'lık derecesiyle Tokyo 2020 Olimpiyatları kotasını aldığı bildirildi. Geçtiğimiz günlerde kadınlar 1500 metre serbestte kısa kulvar dünya gençler rekorunu kıran Merve Tuncel de 400 metre serbestte 4.06.83'lük derecesiyle Tokyo biletini cebine koymayı başardı.Milli yüzücüler basın toplantısı yaparken çalan telefonda Kasapoğlu'nun sesini duyunca bir hayli şaşırıp, mutlu oldular.