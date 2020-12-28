Haber hattı

LİONEL Messi, Barcelona forması ile 644. golünü atarak Pele'nin en önemli rekorlarından bir tanesini geçtiğimiz günlerde kırmayı başarmıştı. Ancak Santos kulübünün bu konuda bir itirazı var. Brezilya ekibi, internet sitesinde yayınlanan makalede Pele'nin siyah-beyazlıAradaki farkın da Pele'nin hazırlık maçlarında attığı 448 golden kaynaklandığı savunuldu.MILLI yüzücü Merve Tuncel, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kadınlar 1500 metre serbestte 15.45.29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kıran Tuncel, 400 metre ve 1500 metre serbest stilde olimpiyat A barajını geçmişti. Dün de Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda 800 metre serbest stilde 8.28.34'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı ve Tokyo Olimpiyatları için 3. kotasını aldı.SPOR dünyasında zaman zaman görülen komik olayların bir yenisi NBA'de gerçekleşti. Philadelphia 76'ers'in New York Knicks'i 109-89 mağlup ettiği maçta, New York sahada iki tane 23 numaralı oyuncu ile sahaya çıkınca özellikle sosyal medyada alay konusu oldu. Yanlış formayı giyen oyuncu Reggie Bullock olurken, olayın farkedilmesiyle Bullock 25 numaralı formasını giydi.PREMİER Lig ekibi Wolverhampton, futbolcularının markete gitmesini yasakladı. Kulüp, bu kararın alınma nedeni olarak pandemiyi gösterdi. Teknik direktör Nuno Espirito Santo da, "Bu karar kendinizi korumanızla ilgili. Koronavirüs'ün daha bulaşıcı hale geldiği bir dönemdeyiz.dedi. Wolverhampton, Koronavirüs pandemisinin ilk günlerinde de benzer bir uygulamayı devreye sokmuştu.NBA'DE heyecan sürerken gündem Stephen Curry oldu. Sakatlığı sebebiyle geçen sezon sadece 5 maç oynayabilen ve bu sezon eski ritmini bulmaya başlayan Golden State Warriors'un süper yıldızı, idmanda 5 dakika 10 saniye boyunca üst üste 105 üçlük atışında da isabet buldu. Sağ köşeden bu istatistiği yakalayan Curry'nin koçu Steve Kerr de, bunun bir dünya rekoru olması gerektiğini söyledi.RUMEN futbolunun önemli isimlerinden Adrian Mutu, teknik direktör arayışındaki Süper Lig kulüplerinin radarına girdi. 41 yaşındaki teknik adamınMutu'nun hangi kulüplerle iletişimde olduğu ise sır gibi saklanıyor. Almanya bağlantılı menajerlik şirketi üzerinden kendisine gelen teklifleri değerlendiren Mutu'nun, Türk menajerinin de önerisini dikkate alarak bir kulübe evet diyeceği belirtildi. Adrian Mutu'nun birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek görüşmeler yapıp son kararını vereceği öğrenildi.BREZİLYA'DAKİ Kovid-19 önlemlerini hiçe sayan PSG'li futbolcu Neymar'ın evinde vermeyi planladığı 500 kişilik yılbaşı partisi hayalleri basına sızınca suya düştü. O Globo'ya göre, yıldız futbolcu, 5 günlük bir yılbaşı partisi düzenlemek için evinin bodrum katını hazırlattı ve davetlilerden kesinlikle içeriden paylaşım yapılmaması istedi. Ayrıca sesi engellemek için de özel bir akustik yalıtım yaptırdı. Ancak bu hazırlıklar öğrenilince parti hayali de bitti.