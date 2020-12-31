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yılbaşı özel çekilişi son 3, 4, 5 rakama ne veriyor? MPİ 3, 4, 5 bilene kaç para ikramiye veriyor?

Milyonlarca insan bu geceki yılbaşı özel çekilişi için ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyangı çekilişi son 3, 4, 5 rakama ne veriyor? Bu sorular bilet alanların merak ettikleri konular arasında yer alıyor. Bu gece toplam 563.400.000 TL'lik ikramiye dağıtılacak. Büyük ikramiye ise 100 milyon TL! kaçta başlayacak, nereden yayınlanacak? MPİ 3, 4, 5 bilene kaç ikramiye veriliyor? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 13:58 ABONE OL
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi son 3, 4, 5 rakama ne veriyor? MPİ 3, 4, 5 bilene kaç para ikramiye veriyor?

Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlıyor, nereden yayınlacak? Milli Piyango çekilişi bugün saat 14:00'te başlıyor. 1. bölümde 200 TL ile 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar açıklanacak daha sonra akşama doğru büyük ikramiyeye doğru gidiş olacak. Milli Piyango canlı izleme seçeneği de Kanal D'de olacak. Peki Milli Piyango yılbaşı özel çekilişşi son 3, 4, 5 rakama ne veriyor? MPİ 3, 4, 5 bilene kaç para ikramiye veriliyor?

MİLLİ PİYANGO çekilişinde son 3, 4, 5 rakamlarına ne kadar ikramiye verileceği henüz bilinmiyor fakat ilerleyen saatlerde konuyla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Rakamlar her geçen sene değişiklik gösteriliyor.

AMORTİ KAÇ PARA ALIYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi son 3, 4, 5 rakama ne veriyor? MPİ 3, 4, 5 bilene kaç para ikramiye veriyor?
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