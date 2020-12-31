O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde şarkı söyleyecek Hasan Can Kaya kimdir? Konuşanlar'ın yaratıcısı Hasan Can Kaya kaç yaşında, nereli?

Hasan Can Kaya, son dönemde özellikle dijital medyanın en başarılı isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yılbaşı gecelerinin dikkat çeken programları arasında yer alan O Ses Türkiye programına konuk olarak katılacak Hasan Can Kaya şarkı söyleyecek mi? Hasan Can Kaya'dan O Ses Türkiye sürprizi geldi. Başarılı komedyen yılbaşı gecesinde şarkı söyleyecek. Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
O SES TÜRKİYE SÜRPRİZLERİNDEN HASAN CAN KAYA ŞARKI SÖYLEYECEK Mİ?
Konuşanlar isimli Youtube programında yakaladığı ünle birlikte Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'e geçiş yapan Hasan Can Kaya hakkındaki bilgileri özel olarak derledik.
16 Aralık 1989 doğumlu olan Hasan Can Kaya İstanbul Güngören'de dünyaya geldi. Aslen Malatayalı olan Kaya, uzun yıllar komedi programlarında yazarlık yaparken kendi hazırladığı formatları da farklı platformlarda sergiledi.
Geçtiğimiz dönemlerde BKM'de de işler yapan Kaya, formatı kendisine ait olan Konuşanlar programı ile Youtube'da kısa sürede popülerliğe ulaştı. Dönem dönem ünlü isimleri de programda ağırlayan Kaya, programını 1 Ocak 2021 itibariyle Exxen platformuna taşıdı.
Leman Kültür'de düzenle olarak stand up yapan Kaya, çeşitli komedi programlarında oyunculuk ve yönetmenlik de yaptı.