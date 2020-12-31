Sinan Güleryüz daha öne O Ses'e katıldı mı? Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz kimdir, kaç yaşında?

Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz, yıllar önce 'Kadınım' şarkısıyla O Ses Türkiye yarışmasına katılmış. Yılbaşı özel bölümüne katılan Sinan Güleryüz, bu gece de eşi Özge Özder ile birlikte şarkı söyledi. Müzisyen Sinan Güleryüz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Başarılı müzisyen aynı zamanda oyunculuk da yapıyordu. Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses'in jüri üyeleri arasında Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Hadise var.
YILLAR ÖNCE O SES TÜRKİYE'YE KATILAN SİNAN GÜLERYÜZ KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?
Sadakatsiz dizisinde rol alan Özge Özder ile eşi bu geceki O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk oluyor. Sinan Güleryüz'ün 2015 yılında 'KADINIM' şarkısıyla O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Sinan Güleryüz kimdir, nereli ve kaç yaşında?
1986 yılında Ankara'da doğan Güleryüz Selanik göçmenidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra profesyonel sporcu olarak çalışmış ve boks ile voleybol branşlarında milli sporcu olmuştur. Sonrasında ise spor kariyerini sonlandıran Güleryüz, İstanbul'a gelerek burada çeşitli müzik eğitimleri aldı. Katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında ünlenen Güleryüz, şu anda müzisyen olarak kariyerini sürdürmektedir.
İlk teklisini 2018 yılında Bora Öztoprak'ın Deli Yar şarkısı ile yapan Sinan Güleryüz; Cosmopolitan, Men's fitness ve Men's health dergilerinde kapak modeli olarak çıktı. Eşi Özge Özder ile yaptığı Senle Ben ve Biz Bize şarkıları sanatçıya ödüller kazandırmıştır.