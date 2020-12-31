Sinan Güleryüz daha öne O Ses'e katıldı mı? Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz kimdir, kaç yaşında?

Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz, yıllar önce 'Kadınım' şarkısıyla O Ses Türkiye yarışmasına katılmış. Yılbaşı özel bölümüne katılan Sinan Güleryüz, bu gece de eşi Özge Özder ile birlikte şarkı söyledi. Müzisyen Sinan Güleryüz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Başarılı müzisyen aynı zamanda oyunculuk da yapıyordu. Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses'in jüri üyeleri arasında Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Hadise var.

YILLAR ÖNCE O SES TÜRKİYE'YE KATILAN SİNAN GÜLERYÜZ KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?