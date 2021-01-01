Haber hattı

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması ve Denetimi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, aktarılacak payın belirlenmesinde, sadece sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve süresindeÖngörülen destek uygulamasından amatör spor dallarında faaliyet gösteren;Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ikinci kez Koronavirüs'e yakalanmasının ardından bir kötü haber de Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz'den geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkan vekilimiz Hasan Hilmi Öksüz'e uygulanan Kovid- 19 testinde pozitif bulguya rastlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in tarihe geçtiği maçta San Antonio Spurs'ü 121-107 yendi. 36. yaşını kutladığı gün parkeye çıkan James, üst üste 1000. maçında çift haneli sayılara ulaşma başarısı gösterdi. Bu alanda Michael Jordan, üst üste 866 maçla James'in gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Bu arada Spurs'te Gregg Popovich'in oyundan atılmasının ardından takımı yöneten yardımcı antrenörManchester United'da forma giyen Edinson Cavani'ye, sosyal medyada ırkçı ifade kullanması nedeniyle 3 maç men cezası verildi. Federasyon, Uruguaylı futbolcunun 29 Kasım'daki Instagram paylaşımında yer alan ifadelerivebulduğunu belirtti. Bunun yanı sıra 100 bin Sterlin para cezası veArsenal'ın Türk kökenli yıldızı Mesut Özil, Instagram hesabındandiyerek dünyanın en pahalı otomobillerinden Mercedes AMG One'ın fotoğrafını paylaştı. Vergileriyle 3 milyon Euro'yu (27 milyon TL) aşan araç, 2021'de piyasaya sürülecek. Sadece 275 tane üretilecek otomobilinAMG One için eski Formula 1 pilotları Nico Rosberg, David Coulthard ile Mercedes'in mevcut pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton da sırada bekliyor.Dünyanın en prestijli yüzme internet sitelerinden "SwimSwam" tarafından verilen 2020 Swammy Ödülleri sahiplerini bulurken, milli yüzücü Emre Sakçı, yine büyük başarıya imza attı."Yılın en iyi çıkış yapan erkek yüzücüsü" ödülüne layık görüldü. Ulusal gelişim ödülünün sahibi de Türkiye olmuştu.