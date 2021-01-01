Haber hattı

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Giriş Tarihi: 1.1.2021 ABONE OL
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Tüm kulüplere nefes aldıracak yönetmelik
Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması ve Denetimi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, aktarılacak payın belirlenmesinde, sadece sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve süresinde beyan edilerek vergi dairesine vadesinde ödenen gelir vergisi tutarları dikkate alınacak. Öngörülen destek uygulamasından amatör spor dallarında faaliyet gösteren; spor kulüpleri faydalanabilecek.

Kasımpaşa Başkan Vekili Öksüz pozitif!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ikinci kez Koronavirüs'e yakalanmasının ardından bir kötü haber de Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz'den geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkan vekilimiz Hasan Hilmi Öksüz'e uygulanan Kovid- 19 testinde pozitif bulguya rastlanılmıştır. Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

NBA'de kadın devrimi! Hammon sahnede
Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in tarihe geçtiği maçta San Antonio Spurs'ü 121-107 yendi. 36. yaşını kutladığı gün parkeye çıkan James, üst üste 1000. maçında çift haneli sayılara ulaşma başarısı gösterdi. Bu alanda Michael Jordan, üst üste 866 maçla James'in gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Bu arada Spurs'te Gregg Popovich'in oyundan atılmasının ardından takımı yöneten yardımcı antrenör Becky Hammon, NBA tarihinde bir maçta başantrenörlük görevi üstlenen ilk kadın oldu.

Irkçı söyleme yüz yüze eğitime katılma cezası
Manchester United'da forma giyen Edinson Cavani'ye, sosyal medyada ırkçı ifade kullanması nedeniyle 3 maç men cezası verildi. Federasyon, Uruguaylı futbolcunun 29 Kasım'daki Instagram paylaşımında yer alan ifadeleri "aşağılayıcı" ve "uygunsuz" bulduğunu belirtti. Bunun yanı sıra 100 bin Sterlin para cezası ve yüz yüze verilecek bir eğitim programına da katılması gerektiği ifade edildi.

Özil'in tek rakibi Formula1 pilotları
Arsenal'ın Türk kökenli yıldızı Mesut Özil, Instagram hesabından 'Yakında' diyerek dünyanın en pahalı otomobillerinden Mercedes AMG One'ın fotoğrafını paylaştı. Vergileriyle 3 milyon Euro'yu (27 milyon TL) aşan araç, 2021'de piyasaya sürülecek. Sadece 275 tane üretilecek otomobilin fikir babası ise ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton… AMG One için eski Formula 1 pilotları Nico Rosberg, David Coulthard ile Mercedes'in mevcut pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton da sırada bekliyor.

Yılın en iyi çıkış yapan yüzücüsü Sakçı seçildi
Dünyanın en prestijli yüzme internet sitelerinden "SwimSwam" tarafından verilen 2020 Swammy Ödülleri sahiplerini bulurken, milli yüzücü Emre Sakçı, yine büyük başarıya imza attı. Uluslararası Yüzme Ligi'nde kısa kulvar Avrupa rekorları kıran Sakçı, "Yılın en iyi çıkış yapan erkek yüzücüsü" ödülüne layık görüldü. Ulusal gelişim ödülünün sahibi de Türkiye olmuştu.

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