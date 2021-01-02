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Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban Survivor 2021'de yarışacak! İsmail Balaban kimdir nereli?

Survivor 2021'de yarışacak isimler netleşmeye başladı. Her sezon olduğu gibi bu yılda birbirinden önemli sporcular Survivor'da boy gösterecek. Eski Galatasaraylı futbolcu , eski Fenerbahçeli basketbolcu 'in yanı sıra Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban da Survivor'da mücadele edecek. Peki Survivor 2021 kadrosuna dahil olan İsmail Balaban kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte İsmail Balaban hakkındaki bilgiler...

Giriş Tarihi: 2.1.2021 22:53 Son Güncelleme: 2.1.2021 22:54 ABONE OL
Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban Survivor 2021'de yarışacak! İsmail Balaban kimdir nereli?

Her yıl bir klasik haline gelen Survivor, bu sene de iddialı bir kadroyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yarışmanın yapımcısı olan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesaplarından Survivor'a katılacak isimleri duyurmaya başladı. Bu isimlerin arasından her zaman olduğu gibi sporcular da yer alıyor. Son dakika haberine göre Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban da Survivor'ın kadrosunda yer alacak.

İSMAİL BALABAN KİMDİR KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

İsmail Balaban 1987 yılında dünyaya gelmiştir. 2017 yılında 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finale kalmış ve Orhan Okulu'yu yenerek Kırkpınar Başpehlivanlık unvanını kazanmıştır.

Antalya Elmalı İlçesi Akçay Köyü'nde doğan İsmail Balaban'ın annesi Gülsüm Balaban, babası ise Hasan Balaban'dır. Başarılı güreşçinin Turan isminde bir ikiz kardeşi vardır.

İsmail Balaban Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda eğitim hayatına devam etmektedir.

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazanan Balaban, 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivanlık unvanını aldı.

Balaban, 2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ise finalde Fatih Atlı'ya kaybetti ve ikinci oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

GÜREŞ KARİYERİ

2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü, 2013 Kırkpınar başpehlivanlığ, 2014 Kurtdereli başpehlivanlığı, 2014 Kırkpınar ikinciliği, 2015 Kurtdereli ikincliği, 2016 Kurtdereli üçüncülüğü, 2017 Kırkpınar başpehlivanlığı, 2018 Kurtdereli başpehlivanlığı, 2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği.

İsmail Balaban, 2021 Survivor ünlüler takımında yer alacak...

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Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban Survivor 2021'de yarışacak! İsmail Balaban kimdir nereli?
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