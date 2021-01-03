Son dakika haberi: 2021 Survivor kadrosu belli oldu! Bu yıl Survivor ne zaman başlıyor kadroda kimler var?

TV 8 tarafından paylaşılan videoda Survivor yarışmacılarının kimler olduğu da açıklandı. Survivor ne zaman başlıyor, kadroda kimler var? Yarışmanın en dikkat çekici isimleri arasında Cemal Hünal, İsmail Balaban, Hayrettin, Melis Sezer, Meryem Kasap dikkat çekiyor. Tanıtım videosunda Çukur'da rol alan Çağrı Atakan da iddialı sözleriyle gündem oldu. Eski basketbolcu Merve Aydın da yeni isimler arasında. İşte son dakika detayları...

2021 SURVİVOR KADROSUNDA KİMLER VAR? SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?