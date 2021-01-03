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haberi: 2021 kadrosu belli oldu! Bu yıl kadroda kimler var?

bilgisine göre 2021 kadrosundaki isimler de netleşti. Eski Galatasaraylı , eski Fenerbahçeli basketbolcu Şaziye İvegün ve milli güreşçi da Survivor 2021 kadrosunda olan isimler olarak dikkat çekti. , nerede yayınlanacak? Milli tenisçi de yarışmacılar arasında yer aldı. Meryem Kasap da yeniden adada olacak! İşte 2021 Survivor ünlüler kadrosu...

Giriş Tarihi: 3.1.2021 10:29 Son Güncelleme: 3.1.2021 10:36 ABONE OL
Son dakika haberi: 2021 Survivor kadrosu belli oldu! Bu yıl Survivor ne zaman başlıyor kadroda kimler var?

TV 8 tarafından paylaşılan videoda Survivor yarışmacılarının kimler olduğu da açıklandı. Survivor ne zaman başlıyor, kadroda kimler var? Yarışmanın en dikkat çekici isimleri arasında Cemal Hünal, İsmail Balaban, Hayrettin, Melis Sezer, Meryem Kasap dikkat çekiyor. Tanıtım videosunda Çukur'da rol alan Çağrı Atakan da iddialı sözleriyle gündem oldu. Eski basketbolcu Merve Aydın da yeni isimler arasında. İşte son dakika detayları...

2021 SURVİVOR KADROSUNDA KİMLER VAR? SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öykü Çelik ile Cemal Hünal da yeni yarışmacılar arasında yer alıyor. TV 8'in videosunda Issız Ada filminin başrol oyuncusu Cemal Hünal 'Issız Ada' repliğine gönderme yapıyor. Survivor 2021'nin 9 Ocak'ta başlayacağı açıklandı.

İŞTE SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMINDAKİ YARIŞMACILAR...

-Melis Sezer
-İsmail Balaban
-Meryem Kasap
-Hayrettin

-Barış Özbek-Çağrı Atakan
-Merve Aydın

-Batuhan Karacakaya -Öykü Çelik
-Cemal Hünal

SON DAKİKA: Survivor 2021 yarışmacıları açıklandı! Survivor 2021 yeni sezonu ne zaman, hangi gün başlayacak, yarışmacılar kimler?

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Son dakika haberi: 2021 Survivor kadrosu belli oldu! Bu yıl Survivor ne zaman başlıyor kadroda kimler var?
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