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pilotu koronavirüse yakalandı

'nda mücadele eden 'in sürücüsü 'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

AA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 18:58 ABONE OL
Formula 1 pilotu Lando Norris koronavirüse yakalandı

Formula 1 takımlarından McLaren'in sürücüsü Lando Norris koronavirüse yakalandı.

McLaren takımından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde tatilini sürdüren 21 yaşındaki pilotun koku ve tat alma yetisini kaybetmesinin ardından Kovid-19 testine girdiği ve sonucun pozitif çıktığı belirtildi.

Geçen sezon Avusturya Grand Prix'sini 3. sırada tamamlayarak kariyerinde ilk kez podyuma çıkan Büyük Britanyalı pilot, 14 gün boyunca karantina altında kalmasının ardından takımının antrenman kampına katılacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun, 21 Mart'ta Avustralya Grand Prix'si ile başlaması planlanıyor.

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Formula 1 pilotu Lando Norris koronavirüse yakalandı
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