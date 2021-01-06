Haber turu

Efes 14'te 14 yaptı
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maçta Anadolu Efes, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 68-60 mağlup etti. İlk çeyreği 18-9 önde kapatan Efes, devreye 35-24 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte Gaziantep toparlanmaya çalışsa da 48-43'le final periyodunagiden lacivert-beyazlılar, maçı 68-60 kazandı ve 14'te 14 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü.
Göztepe, Beykan'ıkadrosuna kattı
GÖZTEPE ara transferde ilk imzayı Beykan Şimşek'e attırdı. İzmir ekibi, Ankaraspor'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Çeşitli yaş kategorilerinde ve A2 Milli Takımı'nda 40 kez forma giyen Beykan Şimşek, kulüp kariyerinde lig ve kupada 197 maçta 46 gol attı.
Dakar'da zirve RedBull sporcularının
2021 Dakar Rallisi'nin üçüncü etabını, otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Katarlı NasserAl-Attiyah, motosiklet sınıfında AvustralyalıToby Price kazandı. Üçüncü etabın ardından bir başka Red Bull sürücüsü Peterhansel, Al-Attiyah'ın 5 dakika 9 saniye önünde genel klasman liderliğ-i ni sürdürdü. Motosiklette ise genel klasmanda BAS Dakar KTM'nin ABD'li sürücüsü Skyler Howes, Benavides'in 33 saniye önünde zirveye çıktı.
Buruk'a büyük indirim
TÜRKIYE Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, F.Bahçe maçında kırmızı kart gören Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un 5 maçlık men cezasını3 maça indirdi. Tahkim Kurulu ayrıca Buruk'a verilen 38 bin lira para cezasınında 25 bin 500 lirayaindirilmesini kararlaştırdı. Ceza ile ilgili erteleme talebi reddedilirken, bugünkü Erzurum maçındada kulübede yerini alamayacakolan Buruk,Ankaragücü karşısındagörev yapabilecek.
Kasımpaşa'ya 1.89'lukİsveçli forvet: Thelin
SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin'i kadrosuna kattı. BonservisiBelçika ekibi Anterlecht'te olan 28 yaşındakiİsveçli forvet oyuncusunun, sezonsonuna kadar kiralandığı açıklandı. Daha önce BayerLeverkusen,Bordeaux veMalmö gibi kulüplerde forma giyen Thelin, kariyerinde çıktığı 247 resmi maçta 66 gol ve 29 asist kaydetti. 1.89 boyundaki santrfor, bu sezon ise Avrupa Ligi elemelerindeki 3 maçta 2 gol attı.