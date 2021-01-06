Haber turu

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Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
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Efes 14'te 14 yaptı
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maçta Anadolu Efes, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 68-60 mağlup etti. İlk çeyreği 18-9 önde kapatan Efes, devreye 35-24 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte Gaziantep toparlanmaya çalışsa da 48-43'le final periyoduna giden lacivert-beyazlılar, maçı 68-60 kazandı ve 14'te 14 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü.

Göztepe, Beykan'ı kadrosuna kattı
GÖZTEPE ara transferde ilk imzayı Beykan Şimşek'e attırdı. İzmir ekibi, Ankaraspor'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Çeşitli yaş kategorilerinde ve A2 Milli Takımı'nda 40 kez forma giyen Beykan Şimşek, kulüp kariyerinde lig ve kupada 197 maçta 46 gol attı.

Dakar'da zirve Red Bull sporcularının
2021 Dakar Rallisi'nin üçüncü etabını, otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında Avustralyalı Toby Price kazandı. Üçüncü etabın ardından bir başka Red Bull sürücüsü Peterhansel, Al-Attiyah'ın 5 dakika 9 saniye önünde genel klasman liderliğ-i ni sürdürdü. Motosiklette ise genel klasmanda BAS Dakar KTM'nin ABD'li sürücüsü Skyler Howes, Benavides'in 33 saniye önünde zirveye çıktı.

Buruk'a büyük indirim
TÜRKIYE Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, F.Bahçe maçında kırmızı kart gören Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un 5 maçlık men cezasını 3 maça indirdi. Tahkim Kurulu ayrıca Buruk'a verilen 38 bin lira para cezasının da 25 bin 500 liraya indirilmesini kararlaştırdı. Ceza ile ilgili erteleme talebi reddedilirken, bugünkü Erzurum maçında da kulübede yerini alamayacak olan Buruk, Ankaragücü karşısında görev yapabilecek.

Kasımpaşa'ya 1.89'luk İsveçli forvet: Thelin
SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin'i kadrosuna kattı. Bonservisi Belçika ekibi Anterlecht'te olan 28 yaşındaki İsveçli forvet oyuncusunun, sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı. Daha önce Bayer Leverkusen, Bordeaux ve Malmö gibi kulüplerde forma giyen Thelin, kariyerinde çıktığı 247 resmi maçta 66 gol ve 29 asist kaydetti. 1.89 boyundaki santrfor, bu sezon ise Avrupa Ligi elemelerindeki 3 maçta 2 gol attı.

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