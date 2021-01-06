Haber turu

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maçta Anadolu Efes, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 68-60 mağlup etti. İlk çeyreği 18-9 önde kapatan Efes, devreye 35-24 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte Gaziantep toparlanmaya çalışsa dave 14'te 14 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü.GÖZTEPE ara transferde ilk imzayı Beykan Şimşek'e attırdı. İzmir ekibi, Ankaraspor'da forma giyenimzaladı. Çeşitli yaş kategorilerinde ve A2 Milli Takımı'nda 40 kez forma giyen Beykan Şimşek, kulüp kariyerinde lig ve kupada 197 maçta 46 gol attı.2021 Dakar Rallisi'nin üçüncü etabını, otomobil kategorisinde Red Bull sporcusumotosiklet sınıfındakazandı. Üçüncü etabın ardından bir başka Red Bull sürücüsüAl-Attiyah'ın 5 dakika 9 saniye önünde genel klasman liderliğ-i ni sürdürdü. Motosiklette ise genel klasmanda BAS Dakar KTM'ninBenavides'in 33 saniye önünde zirveye çıktı.TÜRKIYE Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, F.Bahçe maçında kırmızı kart gören Medipol Başakşehir Teknik DirektörüTahkim Kurulu ayrıca Buruk'a verilenkararlaştırdı. Ceza ile ilgili erteleme talebi reddedilirken, bugünküSÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin'i kadrosuna kattı.açıklandı. Daha öncegibi kulüplerde forma giyen Thelin, kariyerinde çıktığı 247 resmi maçta 66 gol ve 29 asist kaydetti. 1.89 boyundaki santrfor, bu sezon ise Avrupa Ligi elemelerindeki 3 maçta 2 gol attı.