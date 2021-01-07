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yarışmacıları arasında! Survivor 2021'de ter dökecek olan İsmail Balaban kimdir?

Survivor 2021 Türkiye için heyecanlı geri sayım sona eriyor. Yarışmaya haftalar kala, Survivor yarışmacı kadrosu belli oldu. Yarışmada şampiyonluk için ter dökecekler arasında da yer alıyor. Kırkpına Başpehlivanı olan İsmail Balaban, başarılarla dolu kariyerinin ardından Survivor'da da isminden bahsettirmek istiyor. Peki, İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Survivor yarışmacılarından İsmail Balaban ile ilgili merak edilener...

Giriş Tarihi: 7.1.2021 13:51 ABONE OL
İsmail Balaban Survivor Türkiye yarışmacıları arasında! Survivor 2021'de ter dökecek olan İsmail Balaban kimdir?

Survivor 2020 kadrosu belli oldu ve Ünlüler Takımı içerisinde Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban da yer alıyor. Yarışmanın yapımcısı olan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesaplarından Survivor'a katılacak isimleri tek tek duyurdu. Peki, Ünlüler takımında yer alan İsmail Balaban kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, spor kariyerinde önemli başarılara imza atan İsmail Balban hakkında bilgiler ve kariyeri...

İSMAİL BALABAN KİMDİR KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

İsmail Balaban 1987 yılında dünyaya gelmiştir. 2017 yılında 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finale kalmış ve Orhan Okulu'yu yenerek Kırkpınar Başpehlivanlık unvanını kazanmıştır.

İşte, İsmail Balaban hakkında tüm bilgiler...

Antalya Elmalı İlçesi Akçay Köyü'nde doğan İsmail Balaban'ın annesi Gülsüm Balaban, babası ise Hasan Balaban'dır. Başarılı güreşçinin Turan isminde bir ikiz kardeşi vardır.

İsmail Balaban Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda eğitim hayatına devam etmektedir.

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazanan Balaban, 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivanlık unvanını aldı.

Balaban, 2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ise finalde Fatih Atlı'ya kaybetti ve ikinci oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

GÜREŞ KARİYERİ

2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü, 2013 Kırkpınar başpehlivanlığ, 2014 Kurtdereli başpehlivanlığı, 2014 Kırkpınar ikinciliği, 2015 Kurtdereli ikincliği, 2016 Kurtdereli üçüncülüğü, 2017 Kırkpınar başpehlivanlığı, 2018 Kurtdereli başpehlivanlığı, 2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği.

İsmail Balaban, 2021 Survivor ünlüler takımında yer alacak...

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İsmail Balaban Survivor Türkiye yarışmacıları arasında! Survivor 2021'de ter dökecek olan İsmail Balaban kimdir?
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