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Son Dakika: Başkanı 'a bir şok daha! İptal edildi!

Son dakika haberi... Başkanı 'ın gece yarısı yaptığı açıklamaya göre, 2022 PGA Şampiyonası 'deki Trump National Golf Club Bedminster'de oynanmayacak. P.G.A. Amerika’nın kararı, Başkan Trump’ın çağrılarının ardından 'da toplanan kalabalığın ’nda toplanmasından, kolluk kuvvetlerinin önünden geçip Kongre salonlarını aşıp bir Capitol Polisi de dahil olmak üzere beş kişinin ölümüyle sonuçlanmasından birkaç gün sonra geldi.

Giriş Tarihi: 11.1.2021 09:32 Son Güncelleme: 11.1.2021 09:38 ABONE OL
Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump'a bir şok daha! İptal edildi!

PGA, 2022 Şampiyonası'nın Trump'ın golf sahasında oynanmayacağını açıkladı. Başkan Richerson yazılı bir açıklamada, " Yönetim Kurulu, 2022 PGA Şampiyonası'nı Trump Bedminster'de oynama sözleşmesini feshetme hakkını kullanmaya, oy birliği ile karar verdi" dedi. Trump'ın Şirketi, Pazar günü bu karara cevaben yayınladığı açıklamada, "P.G.A. ile güzel bir ortaklığımız oldu. Bu, bağlayıcı bir sözleşmenin ihlalidir ve sözleşmeyi feshetme hakları yoktur" dedi.

PGA Şampiyonası, profesyonel golf takvimindeki en prestijli dört turnuva olan profesyonel erkekler golfünün dört "ana dalından" biri olma özelliğini taşıyor.

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump'a bir şok daha! İptal edildi!

Richerson, "Trump Bedminster'de PGA Şampiyonası düzenlemenin PGA of America markasına zarar vereceği, PGA'nın birçok programı sunma ve misyonumuzun uzun ömürlülüğünü sürdürme kabiliyetini riske atacağı netleşti. Bu, PGA'nın ve PGA Uzmanlarının on yıllar boyunca harika oyunumuza liderlik etmeye ve büyütmeye devam etmesini sağlamak için alınmış bir karardı."

Karar, geçen hafta Başkan 'ın destekçileri tarafından 'na yapılan şiddetli saldırının ardından geldi.

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump'a bir şok daha! İptal edildi!

TRUMP'IN ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Trump Organizasyonu, Pazar gecesi yaptığı açıklamada, 2022 PGA Şampiyonasını 'deki Trump Ulusal Golf Kulübü Bedminster'den çekme kararının "bağlayıcı bir sözleşmenin ihlali olduğunu ve anlaşmayı feshetme hakları olmadığını" söyledi.

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump'a bir şok daha! İptal edildi!

PGA Amerika, Mayıs 2022'de oynanması planlanan turnuvaya ev sahipliği yapmak için bir yeni bir golf parkuru açıklamadı.

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Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump'a bir şok daha! İptal edildi!
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