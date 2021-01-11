Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump'a bir şok daha! İptal edildi!

PGA, 2022 Şampiyonası'nın Trump'ın golf sahasında oynanmayacağını açıkladı. Başkan Richerson yazılı bir açıklamada, "Amerika PGA Yönetim Kurulu, 2022 PGA Şampiyonası'nı Trump Bedminster'de oynama sözleşmesini feshetme hakkını kullanmaya, oy birliği ile karar verdi" dedi. Trump'ın Şirketi, Pazar günü bu karara cevaben yayınladığı açıklamada, "P.G.A. ile güzel bir ortaklığımız oldu. Bu, bağlayıcı bir sözleşmenin ihlalidir ve sözleşmeyi feshetme hakları yoktur" dedi.
PGA Şampiyonası, profesyonel golf takvimindeki en prestijli dört turnuva olan profesyonel erkekler golfünün dört "ana dalından" biri olma özelliğini taşıyor.
Richerson, "Trump Bedminster'de PGA Şampiyonası düzenlemenin PGA of America markasına zarar vereceği, PGA'nın birçok programı sunma ve misyonumuzun uzun ömürlülüğünü sürdürme kabiliyetini riske atacağı netleşti. Bu, PGA'nın ve PGA Uzmanlarının on yıllar boyunca harika oyunumuza liderlik etmeye ve büyütmeye devam etmesini sağlamak için alınmış bir karardı."
Karar, geçen hafta Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından ABD Kongre Binası'na yapılan şiddetli saldırının ardından geldi.
TRUMP'IN ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA
Trump Organizasyonu, Pazar gecesi yaptığı açıklamada, 2022 PGA Şampiyonasını New Jersey'deki Trump Ulusal Golf Kulübü Bedminster'den çekme kararının "bağlayıcı bir sözleşmenin ihlali olduğunu ve anlaşmayı feshetme hakları olmadığını" söyledi.
PGA Amerika, Mayıs 2022'de oynanması planlanan turnuvaya ev sahipliği yapmak için bir yeni bir golf parkuru açıklamadı.