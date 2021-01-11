Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump'a bir şok daha! İptal edildi!

PGA, 2022 Şampiyonası'nın Trump'ın golf sahasında oynanmayacağını açıkladı. Başkan Richerson yazılı bir açıklamada, "Amerika PGA Yönetim Kurulu, 2022 PGA Şampiyonası'nı Trump Bedminster'de oynama sözleşmesini feshetme hakkını kullanmaya, oy birliği ile karar verdi" dedi. Trump'ın Şirketi, Pazar günü bu karara cevaben yayınladığı açıklamada, "P.G.A. ile güzel bir ortaklığımız oldu. Bu, bağlayıcı bir sözleşmenin ihlalidir ve sözleşmeyi feshetme hakları yoktur" dedi.

PGA Şampiyonası, profesyonel golf takvimindeki en prestijli dört turnuva olan profesyonel erkekler golfünün dört "ana dalından" biri olma özelliğini taşıyor.