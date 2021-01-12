Haber hattı

Burak ve Zeki Çelikdevrenin en iyi 11'inde
FRANSA Ligue 1'de sezonun ilk devresi sona ererken L'Equipe, ligin ilk yarısının en iyi 11'ini oylarla belirledi. İlk 11'de Lille forması giyen milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik de kendisine yer buldu. Burak bu sezonligde çıktığı 18 maçta 9 gol atıp, 4 asistyaparken, Zeki ise 13 maçta 1 gol ve 1asistle oynadı. Gazetenin oluşturduğu en iyi 11'de Lille'den Fonte, PSG'den Keylor Navas ile Marquinhos, Lyon'dan Mendes, Paqueta ve Kadewere, Lens'ten Kakuta, Rennes'den Truffert ve Montpellier'den Laborde yer aldı.
Petrescu imzayı attı
SÜPER Lig'de teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, takımın başına Dan Petrescu'yu getirdi. Önceki gün şehre gelen ve dün 1.5+1 yıllık imzayı atan Rumen çalıştırıcı, "Zor birgörev için buraya geldim ve risk altındayımama riski seviyorum" dedi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da "Hocamızla sonuncu sıradayken irtibatkurdum, bu yüzden ikna etmek birazzor ve duygusal oldu" ifadelerini kullandı.
Duarte Başakşehir'de
MEDIPOL Başakşehir, İtalyan devi Milan'ın Brezilyalı stoperi Leonardo Duarte'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllık kiralık olarak transfer edilen 24 yaşındaki oyuncunun, 2 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Bu sezon 3 maçta görev alan Duarte, 1.5 sene önce Flamengo'danMilan'a 11 milyon Eurobonservis bedeliyle transfer olmuştu.
TBF'ye yeni sponsor
TÜRKİYE Basketbol Federasyonunun (TBF), blok zinciri (blockchain) teknolojisi firması Bitci Teknoloji ile sponsorluk anlaşması imzaladığı bildirildi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Markaları ve sektörleri toplumla buluşturabilmek, onların Türk sporuna sunacağı pozitif katkıların önünü açmak fazlasıyla önemsediğimiz bir konudur. Bitci Teknoloji ile yaptığımız değerli iş birliği de bu anlayışın bir yansımasıdır" şeklinde konuştu.
Adanaspor'dan bir ilk
TFF 1. Lig'de 17. haftanın kapanış maçında Akhisarspor, Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 biterken, turuncubeyazlılar 75'te Hakan Çinemre'nin golüyle öne geçti ve kazanan taraf oldu. Adana bu sezon ilk kez peş peşe 2 maç kazanıp 21 puana yükselirken, üst üste sekizinci kez mağlup olan Akhisar ise 13 puanda kaldı.