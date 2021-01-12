Haber hattı

FRANSA Ligue 1'de sezonun ilk devresi sona ererken L'Equipe, ligin ilk yarısının en iyi 11'ini oylarla belirledi. İlk 11'de Lille forması giyen milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik de kendisine yer buldu.Gazetenin oluşturduğu en iyi 11'de Lille'den Fonte, PSG'den Keylor Navas ile Marquinhos, Lyon'dan Mendes, Paqueta ve Kadewere, Lens'ten Kakuta, Rennes'den Truffert ve Montpellier'den Laborde yer aldı.SÜPER Lig'de teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, takımın başına Dan Petrescu'yu getirdi. Önceki gün şehre gelen ve dünimzayı atan Rumen çalıştırıcı,dedi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı daifadelerini kullandı.MEDIPOL Başakşehir, İtalyan devi Milan'ın Brezilyalı stoperi Leonardo Duarte'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Satın alma opsiyonuylatransfer edilen 24 yaşındaki oyuncunun, 2 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Bu sezon 3 maçta görev alan Duarte, 1.5 sene öncetransfer olmuştu.TÜRKİYE Basketbol Federasyonunun (TBF), blok zinciri (blockchain) teknolojisi firması Bitci Teknoloji ile sponsorluk anlaşması imzaladığı bildirildi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Markaları ve sektörleri toplumla buluşturabilmek, onların Türk sporuna sunacağı pozitif katkıların önünü açmak fazlasıyla önemsediğimiz bir konudur. Bitci Teknoloji ile yaptığımız değerli iş birliği de bu anlayışın bir yansımasıdır" şeklinde konuştu.TFF 1. Lig'de 17. haftanın kapanış maçında Akhisarspor, Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 biterken, turuncubeyazlılaröne geçti ve kazanan taraf oldu. Adana bu sezon ilk kez peş peşe 2 maç kazanıp 21 puana yükselirken, üst üste sekizinci kez mağlup olan Akhisar ise 13 puanda kaldı.