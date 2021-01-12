Milli tenisçi Melis Sezer Survivor 2021 kadrosunda! Survior Melis kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Parkuları ve yarışmacıların performanslarının yanı sıra, yarışma içinde yaşanan sahneler ile dikkat çeken Survivor, yeni sezonda TV8 ekranlarında seyirci ile buluşacak. Yarışma için geri sayım önümüzdeki haftalarda sona buluyor. Bu nedenle de Survivor yarışmacıları ve gerçek hayattaki meslekleri, kişisel özellikleri merak ediliyor. Survivor yarışmacıları arasında yer alan ünlü bir isim de Melis Sezer... Melis Sezer, 1993 İzmir doğumlu ve genç yaşlarından itibaren tenis sporu ile ilgileniyor. Avustralya Açık Grand Slam Turnuvasına katılmaya hak kazanan ilk Türk Tenişçi Melis Sezer hakkında merak edilen bilgiler bu başlık altında yer almaktadır.

MELİS SEZER'DEN SURVİVOR AÇIKLAMASI! MELİS SEZER KİMDİR?

Milli tenisçi Melis Sezer, bir süre Enka'da forma giydi. Sezer, aha önce Avustralya Açık Grand Slam Turnuvasına ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu. Melis Sezer, Survivor'da iddialı olacağını açıkladı.