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Milli tenisçi 2021 kadrosunda! Survior Melis kimdir, kaç yaşında ve nereli?

2021 Surivor Türkiye için geri sayım sona erdi. Milli tenisçi de yarışmacıları içerisinde yer alıyor. Yarışmaya günler kala, takipçileri, Melis Sezer ve diğer yarışmacılar hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, yarışmacısı Melis Sezer kimdir, kaç yaşında ve ne zamandır sporla profesyonel olarak ilgileniyor? İşte, bu sene şampiyonluk için ter dökecek Survivor yarışmacıları arasında yer alan Melis Sezer hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 12.1.2021 17:07 ABONE OL
Milli tenisçi Melis Sezer Survivor 2021 kadrosunda! Survior Melis kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Parkuları ve yarışmacıların performanslarının yanı sıra, yarışma içinde yaşanan sahneler ile dikkat çeken Survivor, yeni sezonda TV8 ekranlarında seyirci ile buluşacak. Yarışma için geri sayım önümüzdeki haftalarda sona buluyor. Bu nedenle de Survivor yarışmacıları ve gerçek hayattaki meslekleri, kişisel özellikleri merak ediliyor. Survivor yarışmacıları arasında yer alan ünlü bir isim de Melis Sezer... Melis Sezer, 1993 İzmir doğumlu ve genç yaşlarından itibaren tenis sporu ile ilgileniyor. Avustralya Açık Grand Slam Turnuvasına katılmaya hak kazanan ilk Türk Tenişçi Melis Sezer hakkında merak edilen bilgiler bu başlık altında yer almaktadır.

MELİS SEZER'DEN SURVİVOR AÇIKLAMASI! MELİS SEZER KİMDİR?

Milli tenisçi Melis Sezer, bir süre Enka'da forma giydi. Sezer, aha önce Avustralya Açık Grand Slam Turnuvasına ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu. Melis Sezer, Survivor'da iddialı olacağını açıkladı.

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Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de doğdu. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.

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Milli tenisçi Melis Sezer Survivor 2021 kadrosunda! Survior Melis kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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