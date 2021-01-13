Haber hattı

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Giriş Tarihi: 13.1.2021 ABONE OL
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Tekme atan Munir'e 4 maç ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hatayspor kalecisi Munir Mohamedi'ye Gençlerbirliği maçında rakibi Arda'ya tekme attığı için gördüğü kırmızı kart nedeniyle 4 müsabakadan men cezası verdi. Munir; Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarını kaçıracak. Öte yandan PFDK,
Fatih Karagümrüklü futbolcu Enzo Roco'yu 3 karşılaşma ile cezalandırırken, Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal da G.Saray karşılaşmasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza aldı.

Türkoğlu: Görevimin başındayım
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, görevinden ayrılacağını iddialarını yalanladı. Türkoğlu, "Büyük gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi sürdürmeye devam ediyorum. Seçimlere hazırlanan isimlerin, yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyonlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim" dedi.

Alsaran 'Yılın performansı' ödülüne aday
Dünya Açık Deniz Yüzme Birliği (WOWSA), 59 yaşındaki Kamil Resa Alsaran'ı Bristol Kanalı'nı geçen en yaşlı yüzücü olarak "Yılın performansı" ödülüne aday gösterdi. 1982'den bu yana 28 km'lik kanalı geçen ilk isim olan Alsaran, performansından dolayı ödüle aday oldu. 59 yaşındaki yüzücü, Manş ve Kuzey kanallarının ardından Eylül 2020'de Bristol Kanalı'nı da yüzerek Üçlü Taç unvanını alan 3. kişi olmuştu.

35'lik Burak Yılmaz yaşıtlarının zirvesinde
Fransa'da Lille forması giyen Burak Yılmaz, son olarak Nimes'e karşı takımının galibiyet golünü atarken, puan katkısı alanında yaşıtları arasında ilk sıraya çıktı. 35 yaşındaki tecrübeli forvet, Lille'in attığı 33 golün yüzde 39.3'üne (9 gol-4 asist) imzasını attı. Avrupa ligleri incelendiğinde 35 yaş ve üstü futbolcular içerisinde tecrübeli milli futbolcu, 24 puanla en fazla puan kazandıran isim oldu. 215 futbolcu arasında bunu başaran Kral, Juventus'tan Cristiano Ronaldo'yu (23) da bir puanla geçti.

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