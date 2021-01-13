Haber hattı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hatayspor kalecisi Munir Mohamedi'ye Gençlerbirliği maçında rakibi Arda'ya tekme attığı için gördüğü kırmızı kart nedeniyle 4 müsabakadan men cezası verdi. Munir; Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarını kaçıracak. Öte yandan PFDK,Fatih Karagümrüklü futbolcu Enzo Roco'yu 3 karşılaşma ile cezalandırırken, Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal da G.Saray karşılaşmasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza aldı.Basketbol Federasyonu Başkanıgörevinden ayrılacağını iddialarını yalanladı. Türkoğlu, "Büyük gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğimSeçimlere hazırlanan isimlerin, yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyonlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim" dedi.Dünya Açık Deniz Yüzme Birliği (WOWSA), 59 yaşındaki Kamil Resa Alsaran'ı Bristol Kanalı'nı geçen en yaşlı yüzücü olaraködülüne aday gösterdi. 1982'den bu yana 28 km'lik kanalı geçen ilk isim olan Alsaran, performansından dolayı ödüle aday oldu. 59 yaşındaki yüzücü, Manş ve Kuzey kanallarının ardından Eylül 2020'de Bristol Kanalı'nı da yüzerek Üçlü Taç unvanını alan 3. kişi olmuştu.Fransa'da Lille forması giyen Burak Yılmaz, son olarak Nimes'e karşı takımının galibiyet golünü atarken,35 yaşındaki tecrübeli forvet, Lille'in attığı 33 golün yüzde 39.3'üne (9 gol-4 asist) imzasını attı. Avrupa ligleri incelendiğinde 35 yaş ve üstü futbolcular içerisinde tecrübeli milli futbolcu, 24 puanla en fazla puan kazandıran isim oldu.