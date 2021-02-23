Boupendza Krasnodar yolcusu

ATAKAŞ Hatayspor, golcü futbolcusu Aaron Salim Boupendza'nın transferi için Rusya'nın Krasnodar takımı ile resmen görüştüklerini açıkladı. Boupendza'nın transferi için Bordo-Beyazlı yönetim kurulu Pazartesi günü Hatay'a gelen FK Krasnodar kulübünün genel menejeri Vladimir Khashig ile masaya oturdu. Khashig, Atakaş Hatayspor yöneticilerine kulübünün 8 milyon Euroluk ve futbolcunun satışından yüzde 20'lik pay teklifini iletti.

Atakaş Hatayspor'un Onursal başkanı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, belediye binasında FK Krasnodar kulübünün genel menejeri Vladimir Khashig'inde katıldığı bir basın toplantısında Boupendza'nın transferi için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

GÖRÜŞMELER DÜN SAAT 15'DE BAŞLADI

Atakaş Hatayspor'ufn son 5 yıldır gündemi baya meşgul ettiğini belirterek, "Atakaş Hatayspor ilk sezonunu yaşadığı süper ligde aldığı başarılı sonuçlarla adından sıkça söz ettiren bir kulüp oldu. Bu sene Süper Ligde gerek takım duruşu olarak, gerekse oynadığı futbolla herkesin sempatisini kazandı. Bunun yanında sahip olduğu futbolcuların kalitesi konusunda da sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da konuşulan ve takip edilen bir kulüp pozisyonunu aldı."

KULÜPLER MUTABAKATA VARDI

"Bugünde Krasnodar takımının genel Müdürü Vladimir Khashig ile yönetim kurulumuz dün saat 15.00'den bu yana Aaron Salem Boupendza'nın transferi için görüşüyor. Görüşmeler şu anda olumlu seyrediyor. Görüşmeler muhtemelen Perşembe günü akşam saatlerinde sonuçlanacaktır. Ama dün saat 15.00'den bu yana yapılan görüşmeler gayet olumlu geçti. Biz kendi aramızda transfer konusunda mutabakat sağladık ama, futbolcuyla konuşma onun sağlık kontrolü yapıldıktan sonra muhtemelen Perşembe günü herşey netlik kazanacak." dedi.

RAKAM HENÜZ NETLİK KAZANMADI

Atakaş Hatayspor'un onursal Başkanı Savaş, ayrıca rakamlar konusunun da netlik kazanmadığını da sözlerine ekleyerek, "Perşembe günü gerek rakamlar konusunda gerekse transfer konusunda gerekli açıklamaları yapacağız. Futbolcumuz sezon sonuna kadar Atakaş Hatayspor forması giyecek ondan sonra da yeni takımına gidecek. Oyuncumuzda bu düşünceden yana" diye konuştu.

Krasnodar Genel Menejeri Vladimir Khashig, görüşmelerin olumlu g2ittiğini en kısa zamanda sonuç alacaklarını umduğunu söyledi.

Türkiye'de ara transfer dönemi sona ermnişti. Ancak Rusya'da transfer sezonu 6 Maerta kadar devam ediyor.