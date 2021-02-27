Lebron James'ten Ibrahimovic'e: "Zlatan'ın bunları söylemesi komik"

Futbol ve basketbolun iki efsanesi arasında süren gerilim tırmanıyor. NBA yıldızı LeBron James ve Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in sözlü tartışması gün geçtikçe alevleniyor. İkili arasındaki gerilimde LeBron James'in, Zlatan'a verdiği yanıt gündem oldu.

"YANLIŞ ADAMA BULAŞTIN"

İtalya Serie A takımlarından Milan'ın dünyaca ünlü yıldızı Zlatan Ibrahimovic, ABD'li basketbolcu LeBron James'in politik duruşu hakkında eleştiride bulunmuştu, Lakers'ın süperstarından yanıtı gecikmedi.

'Yanlış olan şeyler hakkında asla susmayacağım' diyen deneyimli LeBron, "Eşitlik, sosyal adalet, ırkçılık, seçmen baskısı ve toplumumuzda yaşanan olaylarla ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Çünkü bir noktada toplumun parçasıyım ve olup bitenleri görüyorum, biliyorum" şeklinde konuştu. Zlatan'ın da bir dönem ırkçılıktan şikayet ettiğine dikkat çeken basketbolcu, "Zlatan'ın bunları söylemesi komik.

Çünkü 2018'de İsveç'e döndüğünde aynı şeylerden bahsediyordu. Ülkesinde soyadı nedeniyle ırkçılığa maruz kaldığını söylüyordu. Eğitimli bir akılla konuşuyorum. Aslına bakarsanız bulaşmak için yanlış adamım, çünkü dersimi iyi çalışırım" diyerek meydan okudu.