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Karate 1 Premier Lig’de zirvedeyiz

Giriş Tarihi: 15.3.2021 ABONE OL
İstanbul'da gerçekleştirilen Karate 1 Premier Lig organizasyonunda Türkiye, 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak genel sıralamada ilk sırayı elde etti. Kadınlar 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, erkekler 60 kiloda ise Eray Şamdan ve Erkek Kata Milli Takımı altın madalyanın sahibi oldu. Arapoğlu, Alman rakibi Hubrich'i 4-2 mağlup ederken, Şamdan ise Azeri Farzaliyev'i 1-0 yenerek altın madalyayı ülkemize getirdi. Mısır'a üstünlük sağlayan ay-yıldızlılarda Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı da ilk sırada yer aldı.

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Karate 1 Premier Lig’de zirvedeyiz
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