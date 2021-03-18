Haber hattı

Pep: İlkay gördüğümen zeki futbolculardan
MANCHESTER City Menajeri Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde kazandıkları Mönchengladbach maçının ardından İlkay Gündoğan'a övgüler yağdırdı. İspanyol hoca, takımın ikinci golünü kaydeden yıldız futbolcu için, "O inanılmaz bir adam. Bugüne kadar çalıştırdığımen zeki, en bilge futbolculardan biri. Beraber geçirdiğimizzamanı asla unutmayacağım" dedi. İlkay Gündoğan, bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 33 maçta rakip ağları 15 kez sarsarken, 2 de asist yaptı.
Ramos'un 10 dakikaisteği Zidane'a takıldı
REAL Madrid'de sakatlık sonrası ikinci maçına Şampiyonlar Ligi'nde çıkan Sergio Ramos, 3-1 kazandıkları Atalanta karşılaşmasında ağları sarsmayı başardı. İspanyol devinin teknik direktörü Zinedine Zidane, 64. dakikada Ramos'uoyundan aldı. Ancak İspanyol yıldız budeğişiklikten memnun kalmadı. 10 dakika daha oynamak isteyen Ramos'a, Zidane'dan izin çıkmadı. Real Madrid'in diğer golleri Karim Benzema ve Asensio'dan geldi.
Wenger: Dünya Kupasıiki yılda bir yapılsın
FIFA Global Futbol Geliştirme Başkanı olan Arsene Wenger, dünya futbolu için ilginç bir öneride bulundu. Fransız futbol adamı, "Yerel ligler mart-kasım ayları arasında düzenlensin. Dünya ve Avrupa futbolşampiyonaları da iki yılda bir organize edilsin.Bu benim rüyamdı ama destek bulmadı. Oysa Japonya'da çalışma fırsatı bulduğumdan bunun avantaj olacağını düşündüm. Orada marttan kasım ayına kadar oynuyorduk ve bu harikaydı" dedi.
FIFA Türkiye'nin 1954macerasını anlattı!
FIFA 67. yıl dönümünde Türkiye'nin 1954 Dünya Kupası'na katılma serüvenini, "Tarihte bugün" başlığıyla haberleştirdi. Halit Kıvanç ile 2016 yılında vefat eden dönemin milli futbolcusu Suat Mamat'ın röportajlarına yer verilen haberde; 2002 Dünya Kupası'nda 3. olarakfutbol kalitesini ortaya koyan Türkiye'nin, 1954'te İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonaya katılma öyküsünün de görülmeye değer olduğu anlatıldı.