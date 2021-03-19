Budapeşte'de milli güreşçilerden 2 kota! İki Milli güreşçimiz Tokyo'da...

86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen ilk turda Ermeni rakibi Hovhannes Mkhitaryan'ı (6-0) çeyrek finalde Azerbaycanlı Abubakr Abakarov'u (4-4)'ten son puan avantajıyla yenerek yarı finale yükseldi. Göçen, Dünya ikincisi Dağıstan asıllı Slovak Boris Makoev'i müthiş bir mücadele sonunda (16-6) sayı tuşuyla yenerek finale yükseldi ve Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı.

Ülkemizi 97 kiloda temsil eden Süleyman Karadeniz ise ilk turda Macar rakibi Andras Korcsog'u (5-2), çeyrek finalde olimpiyat üçüncüsü, Avrupa ikincisi Romen Albert Saritov'u (5-3) yendi.

Yarı finalde Avrupa ikincisi Alman Sven Thiele'yi (2-1) mağlup ederek finale yükseldi ve Tokyo Olimpiyatları kotası alan diğer güreşçi oldu. Dünya Şampiyonası'nda Taha Akgül ve Süleyman Atlı, Tokyo Kotası kazanmıştı. Grekoromende de Rıza Kayaalp ve Cenk İldem de Tokyo vizesi almıştı.

Böylece şimdiye kadar 6 milli güreşçi Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanmış oldu.

65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan ilk turda Makedon rakibi Elmedin Sejfulau'yu (9-4) yendi. Çeyrek finalde Dünya şampiyonu Azerbaycanlı Hacı Aliyev'e yenildi. Azerbaycanlı finale yükseldiği için repesajda İngiliz rakibi Antony Ramm ile karşılaşacak. Rakibini yenerse üçüncülük için Moldovalı Sacultan ile karşılaşacak.

74 kiloda Soner Demirtaş, 2. turda Avrupa şampiyonu Belarus M.Khadzimuhamedov'a çekişmeli geçen müsabakada (8-7) yenildi. Güreşçimiz Tokyo Olimpiyatları için Sofya'daki Kalifikasyon müsabakalarında şansını deneyecek.

Öte yandan kadın güreşçiler yarın minderde boy gösterecek.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN MİLLİ GÜREŞÇİLERE TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Tokyo Olimpiyatları Avrupa kıtası kalifikasyon turnuvasında elde ettikleri sonuç ile Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Serbest stilde, 86 kg da Osman Göçen ve 97 kg Süleyman Karadeniz'i tebrik etti.



Mili güreşçiler için tebrik mesajı yayımlayan Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;



"Tokyo Olimpiyatları Avrupa kıtası kalifikasyon turnuvasında elde ettikleri sonuç ile Tokyo Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan milli güreşçilerimiz Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz'i yürekten kutluyorum. Güreşçilerimiz her zaman olduğu gibi kazandıkları başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. 2 güreşçimizin bu önemli başarısında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz'e turnuvadaki final müsabakasında ve Tokyo Olimpiyat Oyunlarında başarılar diliyorum."