Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Evin Demirhan Tokyo biletini aldı!
Giriş Tarihi: 20.3.2021 00:18

Tokyo biletini aldı!

AA
Evin Demirhan Tokyo biletini aldı!

Macaristan'da düzenlenen 'nde milli güreşçi , finale yükseldi ve olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki organizasyonda kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan, yarı finalde Fransız Julie Sabatie'yi 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milli güreşçi böylece Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı.

Evin Demirhan, finalde Avrupa şampiyonu Bulgar Miglena Selishka ile karşılaşacak.

Yarı finalde mücadele eden diğer kadın milli güreşçilerden 62 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, 4 Avrupa şampiyonluğu bulunan Letonyalı Anastasia Gregorjeva ile karşılaştı.

Elif Jale Yeşilırmak'ın 3-0 öne geçtiği müsabaka 4-4 sona ererken, Letonyalı güreşçi puan avantajıyla finale yükseldi. Milli sporcu, üçüncülük için repesajdan gelecek rakibiyle karşılaşacak.

57 kiloda Bediha Gün ise yarı finalde Avrupa ikincisi Bulgar Evelina Nikolava'ya 4-2 yenildi. Milli güreşçi, üçüncülük için mücadele edecek.

GÜREŞTE KOTA SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Güreşte Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli sporcu sayısı 7'ye yükseldi.

Son olarak kadınlarda Evin Demirhan'ın kota aldığı güreşte, daha önce erkekler serbest stilde Süleyman Atlı, Taha Akgül, Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz, grekoromende ise Cenk İldem ve Rıza Kayaalp, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını kazanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Renk haritasında son dakika | İşte Türkiye'nin il il güncel koronavirüs risk haritası ile renk kodları!
Yaşar Alptekin'den şaşırtan evlilik açıklaması! 3 ay önce vefat eden eşi Nilgün Altınyay’ın ölümüyle sarsılmıştı
Hande Erçel babasını kaybeden Bige Önal için bakın ne yaptı! Hande Erçel 'Dostluk dediğin böyle olur' dedirtti...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı yapıldı: Kar yağışı geliyor! İşte bölge bölge son durum...
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kritik yüz yüze eğitim açıklaması! Her hafta biraz daha artıyor...
Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy paraya para demiyor! Kazançları adeta dudak uçuklattı!
Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç ve Muslera sözleri! "Bazı Fenerbahçeliler yenilmek istiyor nedeni ise..."
SON DAKİKA! Bakan müjdeyi verdi! 'Taksitler faizsiz 6 ay ötelendi'
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması: Lise son sınıfa...
Son dakika haberi: Müge Anlı'da aranıyordu! Dövizci Berk Ergier'den acı haber geldi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Evin Demirhan Tokyo biletini aldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA