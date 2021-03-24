Haber Hattı

küme düşme hattında bulunan Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor, Mesut Bakkal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getirdi.Ligdeki son 6 maçında galibiyet yüzü göremeyen Erzurumspor, 27 puanla 19. sırada yer alıyor. Mavi-beyazlılar sezonu Mehmet Özdilek ile açmış, 10. haftada Hüseyin Çimşir göreve gelmişti.VODAFONE TV, futbolseverler için çok özel bir içerik hazırladı. 6 bölümlükserisinin son bölümünde şampiyon Samsunspor'un kuruluşundan bugüne olan hikâyesi anlatılıyor. 'Kırmızı Beyaz Kara Sevda Samsunspor' belgeselinin yönetmenliğini İlker Durmuş, spikerliğini Sabri Ugan üstlendi. Belgeseli dijital televizyon platformun tüm kullanıcıları seyredebilecek.OCAK ayında eski fizikçi Laurie Shaw'ı 'Yapay Zeka Uzmanı' olarak göreve getiren Premier Lig takımlarından Manchester City, ekibi genişletmek istiyor.Verilerin kullanımı, oyuncuların optik takibi son yıllarda Avrupa kulüplerinin öncelik verdiği bir konu. Son şampiyon Liverpool da bir satranç şampiyonu ve kodlama konusunda uzmanlaşmış bir fizikçi analiz ekibiyle çalışıyor.FORMULA 1 takımlarından McLaren, 13 yaşındaki ABD'li karting şampiyonu Ugo Ugochukwu ile uzun süreli bir anlaşma imzaladı. McLaren CEO'su Zak Browndedi. McLaren, genç pilotun ilerleyen yıllarda Formula 1 ve diğer kategorilerde yarışma hakkını da aldı. Bu projenin en önemli ismi ise Ugo gibiYÜKSEK maaşı nedeniyle ayrılık çanları çalan Cristiano Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği belli oldu. Sky Sport Italia'ya konuşan Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Ronaldo'yu takımda tutma kararı aldıklarını duyurup şunları söyledi:36 yaşındaki Portekizli yıldız, şu andaki sözleşmesiyleFRANSA'DA Paris Saint- Germain takımında kariyerine devam eden Neymar, kendi kurduğu Neymar Jr Enstitüsü'nde Koronavirüs nedeniyle çalışamayan 142 işçinin maaşlarını 1 yıldır cebinden ödüyor.Yıldız futbolcunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan enstitü, 7 ila 14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek ve futbol gibi hizmetler veriyor.AVRUPA'NIN en büyük kupasını 4 kez müzesine götüren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşına çıkıyor. TSİ 20.00'de İtalya'da Unet e-work Busto Arsizio'ya konuk olacak sarı-siyahlı ekip, kazanarak 9'uncu kez finale yükselmeyi hedefliyor. CEV Challenge Kupası'ndaki temsilcimiz Sistem9 Yeşilyurt da, finalin ilk ayağında 3-0 mağlup ettiği Rumen ekibi CSM Volei Alba'yı Burhan Felek Salonu'nda 15.00'te ağırlayacak. Erkekler CEV Challenge Kupası'nda ise finalin rövanşında Ziraat Bankkart evinde 18.00'de İtalyan Allianz Powervolley'i yenip şampiyonluk kovalayacak.