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Giriş Tarihi: 24.3.2021 16:02 Son Güncelleme: 24.3.2021 17:06

Sistem9 Yeşilyurt 'nda şampiyon!

Sistem9 Yeşilyurt CEV Challenge Kupası'nda şampiyon!

Son dakika... finali rövanşında Romanya'nın takımı karşısında 2-0 öne geçen Sistem9 Yeşilyurt, şampiyonluğa ulaştı.

Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda şampiyon oldu.

Kadınlar CEV Challenge Kupası finali rövanşında Sistem9 Yeşilyurt, Romanya ekibi CSM Volei Alba'yı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk etti.

Devam eden karşılaşmanın ilk iki setini 25-17'lik sonuçlarla kazanan Sistem9 Yeşilyurt, 2-0 öne geçti. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Sistem9 Yeşilyurt, rövanşta iki set alarak şampiyonluğu garantiledi.

"TÜRK SPOR CAMİASINA HAYIRLI UĞURLU OLSUN"
CEV Challenge Kupası'nı müzesine götüren Sistem9 Yeşilyurt'ta Başantrenör Kamil Söz duygularını A Spor'a anlattı. Kamil Söz, şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası çok mutluyum. Takımda kendi yaş gruplarının en iyilileri vardı. Çok zor bir rakipti. En büyük korkumuz tecrübeli olmalarıydı. 21 yaş ortalama takımım çok heyecanlıydı. Onları sakinleştirmeye çalıştım. İnanın dedim. Kulüp ilk defa bu hissi yaşıyor. Türk spor camiasına hayırlı uğurlu olsun."

KUPAYI ALDILAR, MVP ALEXIA CARUTASU
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası finalinde Romanya ekibi CSM Volei Alba'yı iki maçta da 3-0'lık skorlarla yenerek şampiyon olan Sistem9 Yeşilyurt, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki final rövanşının ardından düzenlenen törende, Sistem9 Yeşilyurtlu oyunculara kupayı, CEV Başkan Yardımcısı Miroslaw Przedpelski ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

İkinci olan CSM Volei Alba'nın oyuncuları, madalyalarını Yeşilyurt Kulübü Başkanı Necmettin Karabacak'tan aldı. Mücadelenin ardından ev sahibi ekibin sporcuları büyük coşku yaşadı. Final maçının en değerli oyuncusu (MVP) ise Sistem9 Yeşilyurt'tan Alexia Carutasu oldu.

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Sistem9 Yeşilyurt CEV Challenge Kupası'nda şampiyon!
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