Haber Hattı

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, finansal konularda görevini kötüye kullandığı için FIFA Etik Kurulu tarafından futboldan 6 yıl 8 ay men edildi. Ayrıca 1 milyon İsviçre Frangı (903 bin Euro) para cezası da alan 85 yaşındaki Blatter dönemindeCezalar, Blatter için 2021 Ekim, Valcke için 2025 Ekim ayından sonra uygulanacak.Fenerbahçe Öznur Kablo, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider tamamladı. 26. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk eden sarı-lacivertliler, Metro Enerji Salonu'nda oynanan mücadeleyi 92-62 kazanarak 26 maçta 26 galibiyete ulaştı.2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 100 metre kurbağalamada Türkiye'yi temsil edecek milli yüzücü Emre Sakçı'ya sponsor desteği geldi. İlaç firmasıYönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, "Sponsorluklarımıza Olimpiyat A barajını geçen başarılı yüzücülerimizle devam etmeyi planlıyoruz" dedi.Pazar günü koşulacak N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nun basın toplantısı dün Swissotel'de yapıldı. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Koronavirüs'e rağmen dünya yıldızlarını İstanbul'da ağırlamanın Türk sporu adına büyük bir hareket olduğunu vurgulayarak,diye konuştu.Niğde Anadolu-Ergene Velimeşe: 2-2, İnegöl-Ankara Demir: 0-2, Afyet Afyon-Sancaktepe: 2-0, Kocaeli-Amed: 1-2, Çorum-K. Maraş: 3-0, Manisa FK-A. 24 Erzincan: 1-1, Sarıyer-Hekimoğlu- Trabzon: 1-4, GümüşhaneŞanlıurfa: 0-4, Z. Kömür-Uşak: 1-0.Kırşehir Bld.- Karacabey Bld.: 2-1, Sivas Bld.- Bodrum: 0-3, Etimesgut-GMG Kastamonu: 5-0, Turgutlu-Karatay Termal: 1-1, K.Karabük-Eyüp: 0-2, Serik Bld.-Tarsus İY: 0-1, Bayburt Öİ-Kırklareli: 1-2, T.Y.Elazığ-Van Spor FK: 0-2, Pendik-Pazar: 3-2, Mamak-Sakarya: 0-4.: 1877 Alemdağ-A. Hopa: 1-0, Buca 1928-Nevşehir Bld: 2-0, Manisa-Kızılcabölük: 0-0, Arnavutköy Bld.-Malatya Yeşilyurt: 1-2, Bld.DerinceÇankaya FK: 3-1, Diyarbekir-Fatsa Bld: 1-0, Ofspor-Edirne Bld.Paş: 1-1, Pay-Antalya Kemer: 1-1.