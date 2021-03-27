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Giriş Tarihi: 27.3.2021

Spor turu

Spor turu
Fenerbahçe Beko tam gaz devam
THY EuroLeague'in 31. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'u 76-71 mağlup etti. Karşılaşmaya çok iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 20-11 önde kapattı. Performansını sürdüren Kanarya, devreyi de 43-27 üstün bitirdi. Olympiakos bu bölümden sonra toparlanarak farkı eritmeye başladı. Üçüncü periyot 58-49 F.Bahçe galibiyetiyle sona ererken, son çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu. Ancak temsilcimiz geri dönüşe izin vermedi ve maçı 76-71 kazanarak son 16 karşılaşmada 14. galibiyetini aldı. Mücadelenin en skoreri 18 sayıyla Vesely olurken, Yunan ekibinde Kostas Sloukas 12 sayıyla oynadı.

Obradovic yine şampiyon!
Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın eski koçu Zeljko Obradovic, sağlık sorunlarından dolayı durumu olmayan çocuklara yardım etmek için kolları sıvadı. Sırp koçun tablosu, memleketi Cacak'da yer alan 'Cafe Zoc'ta açık artırmaya sunuldu. Obra satışa çıkarılan tablosuna imzasını atarken, elde edilecek gelir hasta çocukların tedavisi için kullanılacak.

Hırvatistan'a farklı yenilen Milliler 'ümit' vermedi...
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Takımımız, özel maçta Hırvatistan'a 4-1 yenildi. Başkent Zagreb'de oynanan ve A Spor'dan canlı yayınlanan müsabakada ev sahibinin gollerini Mitrovic, Marko Bulat ve Marin (2) attı. Ay-Yıldızlı ekibin tek sayısı Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Ümitler, 30 Mart'ta Sırbistan ile bir özel maç daha yapacak.

Tokyo bileti alan sporcu sayısı 65!
KAZANDIKLARI kota ile Türkiye'yi 2020 Olimpiyatları'nda temsil etmesi kesinleşen Ay-Yıldızlı sporcuların sayısı 11 branşta 33'ü erkek 65'e ulaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın (12 sporcu) yanı sıra artistik jimnastikte 1'i kadın 4, atıcılıkta 4, atletizmde 3'ü kadın 13, boksta 1, bisiklette 2, güreşte 1'i kadın 8, karatede 3'ü kadın 5, tekvandoda 4 (hepsi kadın), yelkende 4'ü kadın 7 ve yüzmede 4'ü kadın 6 sporcu, Tokyo Olimpiyatları için kota elde etti. Atletizmde bireysel yarışmalara bir ülkeden maksimum 3 sporcu katılabildiği için Türkiye Atletizm Federasyonu, erkekler maratonda kota kazanan 4 milli sporcudan 3'ünü seçecek. Kesin isim listelerinin teslim edileceği son tarih ise 29 Haziran olarak açıklanmıştı.

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