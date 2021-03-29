Milli eskrimci İrem Karamete tarih yazarak olimpiyat biletini kaptı
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Katar'ın başkenti Doha'da 26-28 Mart'ta düzenlenen Grand Prix'te 8. olarak Türk eskrim tarihinin en iyi derecesini elde eden milli eskrimci İrem Karamete, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na direkt kota alan ilk eskrimci oldu. Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, Grand Prix'teelde ettiği 8'incilik ile 21 puankazanarak, Avrupa'nın en iyiikincisi konumunda olimpiyatkotasını elde etti. Karamete'nin, eskrim branşı için puan usulüne geçildikten (1984) sonra tarihimizde ikinci kez (ilk defa direkt/elemelere kalmadan) olimpiyatlara katılma hakkını kazandığı duyuruldu.