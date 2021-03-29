Milli eskrimci İrem Karamete tarih yazarak olimpiyat biletini kaptı

Katar'ın başkenti Doha'da 26-28 Mart'ta düzenlenen Grand Prix'te 8. olarak Türk eskrim tarihinin en iyi derecesini elde eden milli eskrimci İrem Karamete, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na direkt kota alan ilk eskrimci oldu. Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli sporcu,Karamete'nin, eskrim branşı için puan usulüne geçildikten (1984) sonra tarihimizde ikinci kez (ilk defa direkt/elemelere kalmadan) olimpiyatlara katılma hakkını kazandığı duyuruldu.