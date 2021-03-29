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Giriş Tarihi: 29.3.2021

Milli eskrimci tarih yazarak olimpiyat biletini kaptı

Milli eskrimci İrem Karamete tarih yazarak olimpiyat biletini kaptı
Katar'ın başkenti Doha'da 26-28 Mart'ta düzenlenen Grand Prix'te 8. olarak Türk eskrim tarihinin en iyi derecesini elde eden milli eskrimci İrem Karamete, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na direkt kota alan ilk eskrimci oldu. Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, Grand Prix'te elde ettiği 8'incilik ile 21 puan kazanarak, Avrupa'nın en iyi ikincisi konumunda olimpiyat kotasını elde etti. Karamete'nin, eskrim branşı için puan usulüne geçildikten (1984) sonra tarihimizde ikinci kez (ilk defa direkt/elemelere kalmadan) olimpiyatlara katılma hakkını kazandığı duyuruldu.

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Milli eskrimci İrem Karamete tarih yazarak olimpiyat biletini kaptı
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